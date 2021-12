Un expert veut un joueur de 113 millions de livres sterling au Liverpool de Jurgen Klopp

Photo par Octavio Passos/.

Le Liverpool de Jurgen Klopp est un club idéal pour Joao Felix, selon Don Hutchison, qui a également suggéré sur Twitter Manchester City de Pep Guardiola pour l’attaquant de l’Atletico Madrid.

Hutchison pense que Felix est perdu à l’Atletico Madrid et pense qu’il serait élevé sous Klopp à Liverpool ou Guardiola à City, champion de Premier League.

À mon avis, avec un bon manager/entraîneur, Joao Felix dans un an ou deux pourrait être l’un des meilleurs au monde. Son talent est gaspillé sous Simione.

Horrible petite équipe argumentative de plongée à surveiller 📺 Pep et Klopp le feraient ronronner IMO 💙⚽️ pic.twitter.com/rkZIK1G1oN – Don Hutchison (@donhutch4) 10 décembre 2021

Joao Félix à Liverpool ?

À notre avis, Felix serait une brillante signature pour Liverpool.

Nous pensons que l’attaquant de 22 ans ferait des Reds une équipe meilleure, plus créative et plus puissante dès le départ.

DIVOCK ORIGI N’A PAS DE SENS.

Felix apporterait de la créativité à l’équipe de Liverpool et donnerait au manager Klopp une autre bonne option.

L’Atletico a payé 113 millions de livres sterling pour Felix (BBC Sport), mais le manager Diego Simeone ne joue pas au football offensif.

Donc, à notre avis, Félix est perdu chez les champions espagnols en titre.

Nous sommes d’accord avec l’ancien milieu de terrain de Liverpool et expert ESPN Hutchison.

Liverpool devrait-il faire un pas pour Felix à l’été 2022?

Oui, nous pensons que les Reds devraient soumissionner.

Même s’il est probable que la signature de Felix coûtera plus de 100 millions de livres sterling, Liverpool devrait lui faire une offre à l’été 2022.

