Un fabricant de viande rappelle 15 000 livres de produit de bœuf en raison d’un allergène non déclaré

Un fabricant de viande du Wisconsin a rappelé près de 15 000 livres de bâtonnets de bœuf après qu’ils aient été mal étiquetés et n’a pas inclus d’avertissements concernant la présence d’un allergène, a annoncé la semaine dernière le Food and Safety Inspection Service (FSIS) du département américain de l’Agriculture. Les bâtonnets de bœuf fumé ont été fabriqués par Abbyland Foods, Inc., basée à Abbotsford. Il n’y a eu aucun rapport de réactions dues à un étiquetage erroné, mais les inspecteurs craignent que les consommateurs allergiques au lait puissent encore manger par erreur la production.

Abbyland Foods a produit le lot concerné de bâtonnets de bœuf fumé entre le 15 et le 17 novembre 2021. L’emballage des bâtonnets de bœuf aurait dû indiquer qu’ils contiennent du lait, un allergène connu. Ils produits sont vendus en 2-lb. emballages en plastique transparent avec « Iowa Smokehouse Original Smoked Beef Sticks » imprimés sur les étiquettes. Les dates de péremption indiquées sont le 15/11/2022 ou le 17/11/2022. Ils comprennent également le numéro d’établissement 1633B juste sous la date de péremption. Les produits ont été envoyés dans des magasins dans tout le pays.

Le problème a été découvert lorsque Abbyland Foods a reçu des plaintes concernant du fromage dans le produit. L’entreprise a alors contacté le FSIS. Il n’y a eu aucun rapport confirmé de réactions liées au problème, mais toute personne s’inquiétant d’une maladie causée par une allergie au lait doit contacter son fournisseur de soins de santé. Le FSIS craint que certains consommateurs aient toujours le produit concerné à la maison et qu’il soit entreposé. Les consommateurs ne devraient pas les consommer. Ils peuvent jeter le produit ou le rapporter au lieu d’achat. Les consommateurs qui ont des questions peuvent communiquer avec le contrôleur d’Abbyland Foods, Paul Hess, au (715) 223-6386, EXT. 7813.

Les symptômes d’une allergie au lait peuvent varier d’une personne à l’autre, note la clinique Mayo. Les symptômes immédiats comprennent l’urticaire ; respiration sifflante; sensations de démangeaisons ou de picotements autour des lèvres et de la bouche; gonflement des lèvres, de la langue ou de la gorge; vomissement; essoufflement; et tousser. D’autres symptômes qui pourraient se développer sur une plus longue période de temps comprennent des crampes abdominales, de la diarrhée, un écoulement nasal, des larmoiements et des coliques chez les bébés. Il peut également provoquer une anaphylaxie. « Éviter le lait et les produits laitiers est le traitement principal de l’allergie au lait. Heureusement, la plupart des enfants dépassent l’allergie au lait », note la clinique Mayo. « Ceux qui ne la dépassent pas peuvent devoir continuer à éviter les produits laitiers. »

Il y a eu d’autres rappels de produits carnés ces dernières semaines. En décembre, Alexander & Hornung de St. Clair Shores, Michigan, a étendu un rappel à plus de 2,3 millions de livres de jambon entièrement cuit et de produits au pepperoni. Les produits étaient peut-être contaminés par Listeria monocytogenes. Manger des aliments contenant la bactérie peut provoquer la listériose, une infection dangereuse pour les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les femmes enceintes, les nouveau-nés et les personnes âgées. Vous pouvez trouver plus d’informations sur ce rappel en cliquant ici.