Un fabricant d’éclairage de la région de Seattle crée une nouvelle entreprise pour fabriquer des produits UV COVID-zapping

Le purificateur d’air de Safeology (à gauche) est utilisé dans une salle de classe de la Cedar Park Christian School, dans la région de Seattle. (Photo de Safeology / École chrétienne de Cedar Park)

Un fabricant d’éclairage de la région de Seattle est entré sur le marché avec une gamme de produits d’éclairage UV qui, selon lui, peuvent tuer les virus et assurer la sécurité des personnes – tout comme les écoles et les entreprises se préparent à accueillir les étudiants et les travailleurs dans un monde post-pandémique.

«Nous citons de nombreuses opportunités commerciales», a déclaré Jim Mischel, PDG de Safeology.

Safeology, basée à Everett, dans l’État de Washington, est issue d’Electric Mirror, qui fabrique des miroirs lumineux de luxe et des armoires à pharmacie pour l’industrie hôtelière. 90% des hôtels de Las Vegas ont installé des produits Electric Mirrors, a déclaré Teresa Wenta, directrice exécutive mondiale du marketing de la société.

Le site Web de la société décrit comment, en janvier 2020, alors que les premiers cas de COVID américains étaient diagnostiqués à Everett, Jim Mischel a commencé à réfléchir à des moyens de protéger sa fille nouveau-née et la communauté contre la maladie.

À peu près au même moment, son frère, Aaron – un vice-président exécutif des ventes de l’entreprise – voyageait pour affaires et voyait comment COVID commençait à se répandre. Quand il est retourné à Everett, «mon frère est entré dans mon bureau et a dit:« Tu dois faire ça »», se souvient Jim Mischell. En mars 2020, ils ont formé Safeology en tant que division de miroirs électriques de marque distincte.

L’expérience de l’entreprise dans le domaine de l’éclairage a rendu logique pour Safeology d’utiliser l’éclairage UV-C pour lutter contre les virus.

«Ce fut une transition assez facile», a déclaré Aaron Mischel. «C’est juste un produit d’éclairage.»

Les lampes UV-C de Safeology dans un bureau. (Photo de sécurité)

L’éclairage UV-C est utilisé depuis des décennies pour réduire la propagation de divers microbes, en particulier dans les milieux médicaux. Les tests ont montré qu’il détruit la couche protéique externe des coronavirus humains, ce qui les rend inactifs.

Un test a révélé qu’il était efficace à plus de 99% pour arrêter spécifiquement le virus SARS-CoV-2, qui cause le COVID-19. Les compagnies aériennes utilisent déjà des dispositifs d’éclairage UV-C pour désinfecter les cabines des passagers entre les vols, Honeywell et Boeing étant parmi les fabricants qui vendent des produits sur ce marché.

Cependant, la lumière UV-C peut également être nocive pour les humains, provoquant de graves coups de soleil et parfois des lésions oculaires. Tous les produits UV-C sur le marché ne sont pas sûrs, a déclaré Jim Mischel.

«Il y a beaucoup de gadgets là-bas», a-t-il dit, «ou des produits qui sont vraiment dangereux pour les gens.»

L’une des premières étapes de Safeology a été de former une équipe consultative scientifique, qui comprend le Dr George Diaz, qui a diagnostiqué et traité le premier patient COVID connu aux États-Unis.Les experts les ont aidés à déterminer la durée du virus SRAS-CoV-2. exposé à la lumière UV-C pour être efficace.

«Nous connaissions la technologie», a déclaré Aaron Mischel. «Mais c’est bien d’avoir la vraie science derrière la technologie.»

Safeology a évolué avec ses offres de produits au fur et à mesure que l’on en sait plus sur le virus.

À l’origine, l’entreprise proposait une tour UV-C qui pouvait être utilisée dans une pièce vide pour la stériliser. En effet, on pensait que le principal moyen de propagation du virus était sur les surfaces.

Au fur et à mesure que la compréhension scientifique progressait et qu’il devenait clair que COVID était un virus en suspension dans l’air, la société a développé un système de purification d’air portable qui aspire l’air de la pièce dans une chambre où il est soufflé par la lumière UV-C, puis filtré à travers des filtres HEPA et à charbon avant. l’air est renvoyé dans la pièce.

Cela supprime non seulement le COVID de la pièce, mais tout autre virus, bactérie ou allergène, a déclaré Aaron Mischel. Il est également suffisamment silencieux pour fonctionner pendant que des étudiants ou des employés de bureau sont dans la pièce.

Le système de filtration portable peut être contrôlé via une application pour smartphone. «C’est le premier projet que je connaisse où la purification de l’air mobile commerciale a été combinée à l’infrastructure IoT (Internet des objets)», a déclaré Jim Mischel.

Le produit le plus récent de la société est un système de chambre haute qui se fixe au plafond et envoie des faisceaux de lumière UV-C parallèlement au sol, créant une zone sans virus au-dessus de la tête des personnes dans la pièce. Au fur et à mesure que l’air circule dans la pièce, la lumière la désinfecte.

«Peu importe le virus saisonnier, vous pourriez être au travail pendant que vos frais généraux légers nettoient l’air», a déclaré Aaron Mischel.

Les Mischel disent qu’ils ont eu «un excellent départ» avec les commandes de leurs produits, mais qu’ils «doivent vraiment éduquer les gens» sur le fonctionnement de la technologie.

Même si de plus en plus d’Américains se font vacciner, il semble y avoir une demande pour ce type de produit, a déclaré Jim Mischel. «Les gens ont peur et le vaccin n’est pas infaillible.»