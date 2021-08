Un Fairphone 4 est confirmé en route avec une connectivité Android 11 et 5G

TL;DR

Un « Fairphone 4 5G » a été certifié par la Wi-Fi Alliance. Cela signifie probablement un lancement dans les prochains mois. Le téléphone aura à la fois Android 11 et 5G cellulaire.

Une nouvelle version du Fairphone modulaire et économique, le Fairphone 4, serait sur le point de lancer avec des mises à niveau telles que la prise en charge de la téléphonie cellulaire 5G et d’Android 11.

Un « Fairphone 4 5G » a été certifié par la Wi-Fi Alliance le 9 août, note le site de langue allemande WinFuture. La certification mentionne Android 11 et le micrologiciel Wi-Fi qui désigne Qualcomm en tant que fournisseur de processeurs de retour. Il n’est pas clair quand le téléphone pourrait être expédié, bien que la certification sans fil ait tendance à impliquer qu’un produit fini n’est qu’à quelques mois ou semaines.

Les Fairphones sont conçus pour être plus durables que la plupart des smartphones, en privilégiant non seulement les réparations et les mises à niveau plus faciles grâce à des pièces modulaires, mais aussi des matériaux et des pratiques de travail éthiques. L’entreprise s’efforce par exemple de réduire l’impact environnemental et d’éviter les matériaux extraits dans les zones de conflit.

Le Fairphone le plus récent, le Fairphone 3 Plus, a été lancé en août 2020. Ce modèle a amélioré son appareil photo de 12 mégapixels à 48, amélioré la qualité audio et adopté un nouveau boîtier utilisant encore plus de plastique recyclé. Les propriétaires du Fairphone 3 d’origine ont pu mettre à niveau avec un module de caméra à 70 €.

La plupart des détails techniques et commerciaux du Fairphone 4 restent un point d’interrogation. Il restera vraisemblablement sur le marché européen, où il pourrait commencer à 419 € s’il correspond au prix de lancement du Fairphone 3. Le coût de la 5G pourrait théoriquement le pousser à 469 € du 3 Plus, voire plus.