Un fan anglais a tiré sur un homme avec un pistolet à air comprimé après un match contre l’Écosse et a brisé une voiture dans un pub

Un témoin oculaire a déclaré que l’attaquant “avait perdu le terrain” après le match nul 0-0 de l’Angleterre contre l’Ecosse (Photo: SWNS)

Un supporter anglais aurait tiré sur un homme avec une carabine à air comprimé lors d’une dispute après le match d’hier contre l’Écosse avant de se rendre directement dans un pub très fréquenté.

La police a déclaré qu’une Volvo argentée avait chargé un groupe debout sur les marches du pub Gigmill à Norton, Stourbridge, vers 22 heures.

Cela est arrivé juste après le match nul 0-0 de l’Angleterre et de l’Écosse lors de leur confrontation à l’Euro 2020 à Wembley.

L’homme, qui a reçu une balle dans la jambe, et une femme, enceinte de six mois, ont été transportés à l’hôpital pour des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

Deux autres femmes ont également été soignées à l’hôpital pour des blessures moins graves, a indiqué la police des West Midlands.

Une source a déclaré au Sun: “Le gars a perdu le complot après le match.



L’attaquant aurait tiré sur un homme dans la jambe avec une carabine à air comprimé avant de labourer la voiture dans le pub (Photo: SWNS)



La police est maintenant à la recherche du conducteur, qui a fui les lieux (Photo: SWNS)



Trois femmes, dont l’une était enceinte de six mois, se sont retrouvées avec des blessures ne mettant pas leur vie en danger (Photo: SWNS)

«Tout a commencé. Il a eu une énorme dispute et tout l’enfer s’est effondré. Il l’a perdu et a commencé à tirer des coups de feu, puis s’est contenté de foncer sur un groupe de personnes.

Maintenant, les agents sont à la recherche du coupable, qui se serait éloigné de la scène juste après.

Le sergent-détective Paul Jeffs a déclaré: «Il s’agit d’un incident grave impliquant à la fois une arme à feu et un véhicule et quatre personnes ont été blessées.

«Nous pensons qu’il s’agissait d’une attaque ciblée et des enquêtes rapides sont en cours pour déterminer où se trouve le conducteur de la Volvo.

“Nous demandons à toute personne disposant d’informations ou d’une caméra de tableau de bord à peu près au moment de l’incident, et qui n’a pas encore parlé avec des officiers, de nous contacter.”

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();