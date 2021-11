Un fan anglais emprisonné pour une diatribe raciste sur Facebook après la séance de tirs au but finale de l’Euro 2020

Un fan anglais qui a abusé racialement de trois joueurs anglais sur Facebook après la finale de l’Euro 2020 a été emprisonné.

Le Crown Prosecution Service (CPS) a déclaré que Jonathon Best, 52 ans, s’était diffusé en direct sur le réseau social Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka. Le trio a tous raté les tirs au but dans le fusillade contre l’Italie que l’Angleterre a perdu.

Mardi, Best a été condamné à 10 semaines de prison par le tribunal de première instance de Willesden.

Il avait auparavant plaidé coupable d’avoir envoyé par un réseau de communication public un message ou un sujet extrêmement offensant ou indécent ou obscène ou menaçant.

Le CPS a déclaré que le tribunal avait entendu que Best, un conducteur de chariot élévateur de Feltham, dans l’ouest de Londres, avait été surpris après qu’un collègue et ami de Facebook ait signalé le clip de 18 secondes à Facebook et à la police après avoir refusé de le retirer.

Facebook a retiré le clip trois jours plus tard.

Elaine Cousins, du CPS, a déclaré : « Alors que la majorité de la nation était très fière que les Trois Lions atteignent leur première finale internationale en plus de 50 ans. Jonathon Best s’est rendu sur Facebook pour diffuser en direct un barrage d’abus racistes contre les trois joueurs qui ont manqué les pénalités pendant le match.

« Il a utilisé les médias sociaux pour vilipender publiquement ces trois jeunes hommes qui ont essayé de marquer pour l’Angleterre. Lorsqu’il a été approché par un ami Facebook lui demandant de supprimer le contenu grossièrement offensant, Best a répondu : « C’est mon profil, je peux faire ce que je veux. »

« Il n’y a absolument aucune place dans le jeu, ni ailleurs, pour le racisme. Le CPS s’est engagé à traduire en justice les auteurs de crimes haineux lorsqu’il existe des preuves pour le faire. »

Kylian Mbappe, Paul Pogba et Ousmane Dembele jouent dans notre transfert gratuit 2022 XI

« Un crime de haine épouvantable »

Elle a ajouté : « Je tiens à remercier la personne qui a signalé ce crime haineux épouvantable. Et j’espère que cette poursuite contribuera à éduquer et à dissuader les gens de publier de la haine sur les réseaux sociaux. »

À la suite de l’affaire, le CPS a annoncé qu’il s’efforçait d’expliquer quelles preuves étaient nécessaires pour réussir ses tests juridiques. Pour que des accusations puissent être portées dans les affaires de crimes haineux.

Elizabeth Jenkins du CPS a déclaré : « Les crimes haineux comme ceux-ci ont un impact énorme sur les joueurs et leur santé mentale.

« Le SPC prend ce genre d’infraction très au sérieux. Et cette affaire montre que lorsqu’un contenu offensant est signalé à la police, nous pouvons avec succès traduire les contrevenants en justice. »

LIRE LA SUITE: Le nom de Curveball lancé dans la course pour remplacer Solskjaer à Manchester United