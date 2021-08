Un fan appelle le système de sonorisation de Stamford Bridge… Le départ de Werner !

19/08/2021 à 16h20 CEST

Le joueur de Chelsea, Timo Werner il ne vit pas son meilleur moment. En dépit d’avoir arrivée sur le set bleu il y a un an comme l’une des grandes stars du club et devenir un figure incontournable pour remporter la Ligue des champions. Les opinions sur l’allemand ont radicalement changé et maintenant, au lieu de l’encourager, ils veulent le chasser.

Le mécontentement du peuple envers le joueur allemand est tel que même ce mercredi un amateur a profité de la séance portes ouvertes en formation de l’équipe de Stamford Bridge à demander son départ du club.

Le moment délicat a eu lieu lors d’une des pauses de la séance, lorsque le club a remis un micro aux fans Chelsea à faire un pronostic sur le résultat du derby qui aura lieu ce dimanche contre Arsenal. Cependant, au lieu de faire ce qu’on lui a demandé l’un des partisans a préféré attaquer à l’avant : “Faisons les choses correctement, expulsons Timo Werner de l’équipe.”. Malgré le fait que le micro ait été enlevé et que certains fans aient décidé de prendre la défense de l’Allemand, les mots avaient déjà a résonné sur le discours public de Stamford Bridge et ils ont été parfaitement entendus par Werner. Ce moment gênant est survenu quelques minutes après qu’il ait été fera la présentation officielle de la Ligue des champions, de la Supercoupe d’Europe et Romelu lukaku, la nouvelle signature vedette de l’équipe bleue qui a coûté 115 millions d’euros et vient d’occuper le poste que Werner a défendu l’année dernière.