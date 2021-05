Avengers: Fin de partie a marqué la fin d’une époque au sein du MCU et a organisé les départs d’Iron Man, de Black Widow et de Captain America. Le personnage emblématique de Chris Evans a décidé de vivre sa vie avec Peggy après avoir terminé sa mission finale, mais nous ne savons rien de son voyage pour ramener les Infinity Stones et Mjolnir à leur propriété. Si ce projet devait un jour se concrétiser, les possibilités de narration seraient apparemment infinies.