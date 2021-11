Un fan crée des dioramas épiques Pokémon Diamond et Pearl Paper

Le look du diorama en papier va si bien à Pokémon. Photo : Uma/Twitter

En l’honneur de la sortie de Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, l’utilisateur de Twitter Uma a décidé de créer une version papier de diorama de Twinleaf Town, la première ville que les joueurs rencontrent dans le jeu.

Uma espérait que les gens qui verraient son diorama se souviendront des souvenirs qu’ils avaient en jouant au Diamond and Pearl original, lorsque les jeux sont sortis pour la première fois il y a quinze ans sur Nintendo DS.

La base du papercraft est en polystyrène. En plus de cela, Uma a placé du papier brun pour créer les routes, du papier vert pour faire l’herbe et du papier blanc pour faire la neige. Mais les parties vraiment impressionnantes sont les arbres et les maisons.

La création de chaque arbre individuel prenait beaucoup de temps, chacun composé de trois cercles mesurant 1 cm, 2 cm et 3 cm. Les cercles ont été pliés à plusieurs reprises puis collés les uns sur les autres, créant ainsi l’illusion de branches et de feuillages superposés. Du papier brun roulé a ensuite été utilisé pour créer le tronc. Faire un arbre en papier semble fastidieux, mais Uma en a fait 51 au total !

Faire les maisons semble encore plus difficile. Les bûches de chacune sont du papier à dessin brun enroulé serré, qui ont ensuite été collées une à une puis coupées en angle pour soutenir le toit. Des morceaux de bois ont également été coupés pour constituer la garniture. Encore une fois, le processus semble si compliqué, mais le résultat final est fantastique. L’achèvement de l’ensemble du projet a pris environ soixante heures, rapporte Nifty.

Ce n’est pas la première fois qu’Uma crée quelque chose comme ça. L’année dernière, il a recréé Pallet Town.

Dans cette vidéo YouTube, vous pouvez voir comment Uma a créé le projet d’artisanat en papier Twinleaf Town, c’est un peu comme le mème Comment dessiner un hibou.

Si cela ne suffisait pas – et je suppose que ce n’est pas le cas – Uma a également fait d’excellentes animations en stop-motion.

*applaudissements*

