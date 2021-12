Un fan d’AEW éjecté pour une pancarte transphobe visant Nyla Rose

Un fan d’AEW a été éjecté après avoir été aperçu en train de tenir une pancarte transphobe visant Nyla Rose dans l’émission phare Dynamite. Rose affrontait Ruby Soho lorsque les caméras de diffusion ont surpris un fan pointant l’affiche vers Rose, qui disait « Nyla Rose est le père de ce type ».

Rose a tourné le doigt vers le membre du public pendant que sa femme se rendait sur Twitter, appelant Rose « la personne la plus forte » qu’elle connaisse. Elle a ensuite dirigé les officiels vers le fan, qui a été retiré de la salle. Rose a fini par perdre le match, qui était la demi-finale du tournoi pour le titre TBS.

La transphobe Nyla Rose signe au premier rang sur #AEWDynamite 🙄 J’espère qu’ils ont expulsé cette merde du bâtiment ! pic.twitter.com/tFSfGHcGHB – champion de poids perdant (ils/eux) (@LoserWeightChmp) 23 décembre 2021

Rose a signé avec AEW en 2019, devenant ainsi le premier lutteur ouvertement transgenre à signer avec une importante promotion de lutte aux États-Unis. Dans une interview avec Sports Illustrated en mars 2020, Rose a parlé de sa réaction en rejoignant AEW. « Il y a quelques mois, vous pensez être ce petit point sur cette planète bleue géante », a-t-elle déclaré. « Maintenant, vous êtes soudainement poussé dans cette position comme, oh putain de merde, je peux faire une différence. Alors je ne prends pas cela à la légère. »

Plus tôt cette année, Rose a parlé à Yahoo Sports de la découverte de son identité en tant que femme transgenre. « C’est un peu délicat parce que j’ai en quelque sorte toujours marché au rythme de mon propre tambour », a déclaré Rose. De toute évidence, étant un enfant, étant super jeune, je n’avais pas le langage pour décrire ce que je ressentais, alors j’étais toujours moi-même. Je n’ai jamais vraiment essayé d’être autre chose que moi-même. Si cela signifiait porter une robe ou faire ceci ou cela, je l’ai fait.

Ma femme est la personne la plus forte que je connaisse pic.twitter.com/vCyqxFMej4 — 🧵🪡Keleficent : couturière de tous les maux🪡🧵 (@kelthecelt) 23 décembre 2021

« Ce n’est que lorsque mes parents sont intervenus et ont dit que c’était le rôle dans lequel j’étais censé être et que c’était les choses que j’étais censé faire, c’est à ce moment-là que j’ai commencé à comprendre la langue et la gravité de la situation , de ce qui me rendait différent des autres. J’ai essayé d’adapter ce rôle de genre et de répondre aux besoins de tout le monde, mais je n’ai eu le langage pour décrire ce que je ressentais que bien plus tard dans la vie. fin de l’adolescence que le voyage de la découverte de soi a vraiment commencé. » Rose, 39 ans, a remporté le championnat du monde féminin AEW en février 2020 et l’a tenu pendant 101 jours.