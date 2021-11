Un fan d’Animal Crossing ne peut pas jouer à la mise à jour en raison d’un ancien labyrinthe massif

« Ha ha, je suis en danger. » – Avery (probablement) Capture d’écran : Nintendo / Avery Monsen

Se refamiliariser avec leur île Animal Crossing: New Horizons après avoir passé un temps considérable à l’extérieur peut donner l’impression de naviguer dans un labyrinthe de votre propre fabrication. Ce fut certainement le cas de l’acteur et scénariste Avery Monsen, qui est récemment revenu sur l’île qu’il avait littéralement façonnée en un labyrinthe qui ferait honte à l’artisan mythologique grec Daedalus.

Avec autant de savoir-faire et d’ingéniosité d’excavation, on pourrait penser que Monsen était un vétéran de la série Animal Crossing, mais New Horizons est le premier auquel il a joué. En fait, avant de partir avec ACNH, Monsen n’avait joué qu’à deux autres jeux vidéo dans sa vie, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Stardew Valley.

« Mes parents n’autorisaient pas les jeux vidéo quand j’étais enfant », a déclaré Monsen à Kotaku. « Mais il y a quelques Noëls, ma femme a acheté une Switch, puis je suis allé en profondeur, de la manière frénétique et fiévreuse qui arrive parfois aux personnes ayant une enfance sans jeu. »

Et il a plongé profondément. En un rien de temps, Monsen a presque 100% terminé BotW et son DLC et est allé si loin dans Stardew Valley que, « beaucoup de fruits anciens plus tard, il ne restait plus grand-chose à faire ».

« Mais ensuite, pendant le verrouillage de covid l’année dernière, j’avais l’impression que tout le monde sur Twitter parlait d’Animal Crossing, alors j’ai essayé », a déclaré Monsen. « J’espère que les gens ne s’énervent pas à ce sujet, [but] Je n’ai pas autant aimé Animal Crossing que Stardew Valley. Je me rends compte qu’il est ridicule pour quelqu’un qui n’a joué que trois matchs de donner son avis ici, comme un bambin qui donne des conseils financiers.

Monsen a trouvé que le gameplay de Stardew Valley était légèrement moins répétitif tout en ayant une prémisse plus étrange, qu’il appréciait. Malgré ses reproches, Monsen ne pouvait pas arrêter de jouer à Animal Crossing.

« Une fois que j’ai obtenu l’application Island Designer de terraformation, j’ai décidé de faire de toute l’île un labyrinthe, ce qui a permis d’accomplir deux choses : [and] B) Une fois que toute l’île serait un labyrinthe, le jeu serait injouable et je devrais aller lire un livre », a-t-il déclaré.

Monsen estime qu’il lui a fallu au moins deux semaines pour construire son labyrinthe insulaire, ce qui, selon lui, était suffisant pour que sa femme passe de la plaisanterie sur le fait qu’elle se soucie de son bien-être à une véritable inquiétude. Mais bien sûr, il a immédiatement cessé de jouer au jeu immédiatement après avoir terminé son labyrinthe.

« Il faut 10 minutes pour aller de n’importe où sur l’île à n’importe où ailleurs. Je l’ai vraiment gâché », a-t-il déclaré.

Mais comme attraper un bar en pêchant, Animal Crossing est inévitable, et Monsen se retrouverait à reprendre son Switch en prévision de la récente mise à jour massive de la version 2.0 du jeu. Mais quand il a finalement chuté, son retour sur son île paradisiaque s’est avéré moins qu’idyllique.

L’effet secondaire malheureux d’être un créateur de labyrinthe talentueux était que les murs du labyrinthe de Monsen obstruaient les haies de son île, rendant impossible leur escalade avec une échelle. Il a découvert que s’il voulait aller n’importe où sur son île autrefois bien-aimée, il devait bravement parcourir le labyrinthe pour y arriver. Et il a rapidement découvert que, nouveau patch fantaisiste ou non, il avait essentiellement rendu son île injouable.

« Je ne dirais pas que j’ai oublié mon labyrinthe, mais j’ai définitivement oublié à quel point c’est compliqué. C’est un cauchemar », a déclaré Monsen. « Alors, j’ai pris quelques captures d’écran et les ai publiées sur mon Twitter. J’ai été très vite inondé de gens impressionnés par mon dévouement et terrifiés par mon obsession. Ces deux réactions sont valables.

Oserez-vous affronter l’île du labyrinthe d’Avery ?Capture d’écran : Nintendo / Avery Monsen

Bien que son île labyrinthe puisse tomber dans l’infamie en tant que conception d’île particulièrement créative, Monsen pense qu’il en a fini avec Animal Crossing. Tout temps potentiel pour créer un labyrinthe est maintenant occupé à élever sa fille de deux mois, qui, selon lui, est incroyable malgré son manque de savoir-faire en matière de construction de labyrinthe d’îles virtuelles.

Il a posté son adresse de rêve pour tous ceux qui se croient assez courageux pour s’attaquer à son labyrinthe : DA-4398-9607-2053. Alors que Monsen aimerait penser qu’il a laissé sa phase de jeu derrière lui, il a admis avoir défini des alertes Google pour The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 et Haunted Chocolatier de ConcernedApe.

« J’espère que les gens apprécieront mon île et j’espère que cela ne me rendra pas complètement fou », a-t-il déclaré.