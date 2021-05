Un fan d’Arsenal appelle Mikel Arteta à être limogé et remplacé par Arsène Wenger jusqu’à la fin de la saison après la sortie de la Ligue Europa

Un fan d’Arsenal souhaite que Mikel Arteta soit remplacé par Arsène Wenger en tant que manager jusqu’à la fin de la saison après leur sortie lamentable de la Ligue Europa.

Un match nul 0-0 terne avec Villarreal, dirigé par l’ancien patron Unai Emery, les a vaincus 2-1 au total en demi-finale.

.

Le temps d’Arteta à Arsenal pourrait augmenter après leur saison désastreuse

Le fait de ne pas au moins se qualifier pour la finale et de se battre a conduit à des appels à la suppression d’Arteta, la défaite voyant leurs espoirs de se qualifier pour l’Europe la saison prochaine disparus.

Désormais, les anciens champions de la Premier League doivent se battre pour même finir dans la moitié supérieure du tableau.

La dernière fois qu’ils n’ont pas réussi à se qualifier pour l’Europe, c’était lors de la saison 1995/96, avant que Wenger ne soit nommé et les emmène à des sommets sans précédent en commençant par le succès de la ligue.

Wenger s’est qualifié pour l’Europe à chacune de ses 22 saisons à la tête d’Arsenal

Anthony le fan d’Arsenal a rejoint le Sports Bar et a appelé au changement de la pirogue.

«Quand j’ai vu ce line-up et vu [Gabriel] Martinelli sur le banc, je me suis dit “que diable doit-il faire pour commencer un match?” Il a dit à talkSPORT après le match.

«Nous étions plats comme une crêpe. Nous étions horribles.

«C’était notre plus gros match de la saison et finalement cela aurait pu être le dernier match d’Arteta en charge et nous étions désastreux.

.

Arsenal était pauvre contre Villarreal et s’est écrasé hors de la Ligue Europa

Lorsqu’on lui a demandé si les Gunners devaient nommer quelqu’un comme Graham Potter, Anthony a répondu: «C’est une bonne question. Je ne sais pas. Arsenal Football Club a pensé avoir trouvé la solution quand Arsène Wenger est parti avec Unai Emery, mais qui sait?

“Est-ce qu’un ancien joueur comme United a eu avec Solskjaer, je ne sais pas.”

Anthony a admis qu’il ne voudrait pas qu’Emery revienne, mais interrogé sur Wenger, il a déclaré: «Si le club limogeait Arteta, je ramènerais Arsène Wenger jusqu’à la fin de la saison. Jusqu’à la fin de la saison et dites «faites ce que vous pouvez».