Un fan de Bucs dit qu’il n’a toujours aucun regret d’avoir rendu un ballon Tom Brady à 500 000 $

Byron Kennedya maintenant trois jours pour préparer le retour d’une boule de 500 000 $ à Tom Brady … mais il dit TMZ Sports il ne regrette TOUJOURS d’avoir remis la peau de porc.

Nous avons eu le superfan des Tampa Bay Bucs mercredi … et il a été clair, il ne se sent pas du tout déprimé à l’idée de donner le 600e ballon TD de TB12 dimanche – même après une demi-semaine pour réfléchir à sa décision.

« Je pense que j’ai fait la bonne chose », a déclaré Kennedy. « Je suis content que Tom l’ait. »

Mike Evans donnant la 600e passe TD de Tom Brady est vraiment autre chose; bien sûr, le personnel des Bucs a récupéré ce ballon pour lui. pic.twitter.com/Ft977N2KuZ – Zak (@CaramelPhd) 24 octobre 2021 @CaramelPhd

Comme nous l’avons signalé précédemment, Mike Evans a accidentellement cédé le ballon de Brady à Kennedy après son touché contre les Bears de Chicago … et après que les Bucs l’ont demandé, Byron a accepté.

Le problème … les experts en souvenirs disent que cela valait un demi-million !!

Kennedy, cependant, a depuis été récompensé pour ses ennuis … l’équipe l’a branché avec des billets et des cadeaux, et Brady et Rob Gronkowski lui ont depuis envoyé de la crypto-monnaie également.

Tom Brady a déclaré que le fan des Bucs avait perdu tout son pouvoir une fois qu’il avait abandonné le 600e ballon TD. Mais Brady lui donne un bitcoin pic.twitter.com/upGBpmcMDS – SportsCenter (@SportsCenter) 26 octobre 2021 @SportsCenter

Et, Byron nous dit que le retour a été plus que suffisant pour lui, en disant: « Tout se passe plutôt bien. »

Bien sûr, ce n’est pas exactement 18 trous sur le parcours de golf avec Brady… mais c’est clair, Kennedy est quand même très heureux – même si son portefeuille ne l’est pas.