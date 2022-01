Un fan de Doja Cat arrêté après avoir lancé une menace à la bombe lors d’un concert

UNE Chat Doja fan est derrière les barreaux dimanche après avoir lancé une alerte à la bombe lors de son concert.

Doja Cat se produisait lors d’un concert à Indianapolis samedi soir, lorsque le fan impatient a voulu couper la ligne pour entrer à l’intérieur.

Un chef adjoint de la police a déclaré à l’IndyStar : « Un fan voulait faire la queue, il a donc fait preuve d’un très mauvais jugement et a dit à ceux qui l’entouraient dans la queue qu’il avait une bombe dans son sac à dos. »

Les flics ont été appelés et aucun explosif n’a été trouvé, mais le gars a été arrêté pour des mandats non liés et en cours.

C’est toujours insensé pour quiconque de faire une telle menace, mais surtout en ces temps… et pas seulement à cause du paysage politique. Après le Tragédie de l’Astromonde, beaucoup de gens sont sur le qui-vive lors des concerts, donc quelque chose comme ça va forcément provoquer le chaos.

Un spectateur a posté ceci … » J’ai juste attendu 4 heures pour voir doja cat pour leur [sic] pour être une menace à la bombe (???) le moment le plus effrayant de ma vie réelle, le sol était couvert de glace, nous courions tous et glissions littéralement si effrayant. «

Un fan a également paniqué… « Nous envisageions de partir avant que l’alerte à la bombe ne se produise. J’ai vu le devant de la ligne repousser tout le monde et nous avons plongé hors de là. Ne pas revenir en arrière. »

.@DojaCat a brièvement interrompu sa performance pour empêcher les fans de se battre pendant le #CFBPlayoff pic.twitter.com/W3WRFy9vJS – La salle des chatons (@TheKittensRoom) 9 janvier 2022 @TheKittensRoom

Au fait… un autre incident plus petit une fois le concert commencé. Doja Cat a arrêté le spectacle pendant un court instant car 2 fans se battaient.

Des moments de folie tout autour.