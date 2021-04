Un fan de Ferrari a tenté de se battre avec Alex Albon

Alex Albon a rappelé la fois où un fan de Ferrari a tenté de se battre avec lui dans un bar après une course de Grand Prix.

Albon, qui fait toujours partie de la famille Red Bull en tant que pilote de réserve et de développement après avoir perdu son siège aux côtés de Max Verstappen à la fin de la campagne 2020, a été interrogé par BBC 5 Live dans une interview rapide sur une soirée mémorable qu’il a eu.

“Nous avons donc ces fêtes organisées après chaque course”, a déclaré Albon.

«Il n’y a que des tables et des boissons gratuites et rien ne se passe vraiment jamais, mais je l’ai déjà eu où un type, un fan de Ferrari, il avait une casquette Ferrari, et il m’a dit qu’il était un grand fan de Sebastian Vettel.

«Et j’étais assis à sa table parce que j’attendais juste un verre et j’étais fatigué de me lever.

«C’était juste lui et sa petite amie ou sa femme et il a juste commencé à se mettre assez en colère après un certain temps et il n’arrêtait pas de me dire de partir.

«Mais honnêtement, le bar était littéralement juste à côté de nous et je me suis dit” Je ne serai que cinq minutes “.

«Et ouais, il a essentiellement essayé de se battre avec moi, il a essayé de me chercher!

«C’était juste une de ces choses gênantes parce que je me suis dit ‘que dois-je faire dans cette situation?’

«Sa femme est allée demander au garde de sécurité de venir me chercher et de me mettre à la porte. Mais le garde de sécurité les a en fait jetés dehors à la place.

«Je ne sais pas ce qui s’est passé mais je dois l’avoir ennuyé d’une manière ou d’une autre!

Bien qu’il n’ait pas mentionné le week-end de course spécifique, il a donné un indice sur le moment où cet incident s’est produit, car il l’a mentionné après s’être battu avec Sebastian Vettel, toujours avec Ferrari à l’époque, ce qui pourrait signifier suivre le Grand Prix du Brésil 2019.

«J’aurais pu lui dire [who I was]», Continua Albon.

«Parce que pendant cette course, je courais contre Sebastian [Vettel] tout le temps, c’était vraiment un va-et-vient. J’étais comme ‘est-ce que ce gars sait? Il ne sait pas?! “”

Albon, bien sûr, a maintenant une association avec Ferrari car il conduira une 488 GT3 dans la série DTM alors qu’il cherche à garder les toiles d’araignées à l’écart alors qu’il est à l’écart de Red Bull cette saison.

