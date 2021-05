Un fan de Formule 1 bat la cote de 43000/1 pour remporter le prix VIP

Le fanatique du sport automobile, Josh Fisher, a remporté le prix de sa vie en surmontant des chances de plus de 43000/1 pour remporter le jackpot du jeu F1 Play le week-end dernier.

Le joueur de 27 ans de Glasgow a marqué 10 sur 10 sur ses prédictions pour le Grand Prix d’Espagne à Barcelone pour remporter un voyage VIP à une course de Formule 1 la saison prochaine.

Pour obtenir ce score parfait, Josh devait prédire 10 résultats – y compris entre autres les podiums, le tour le plus rapide, le premier abandon, la marge de victoire et s’il y aurait une voiture de sécurité.

Il a vraiment commencé à penser que la victoire était au moment où le pilote d’AlphaTauri, Yuki Tsunoda, a été le premier à prendre sa retraite.

“Quand Yuki s’est arrêté, j’ai envoyé un message à Jamie, mon meilleur ami et rival de la ligue F1 Play qui me bat toujours, disant que c’était finalement ma semaine après deux ans avec la voiture de sécurité et le premier à prendre sa retraite dans le sac”, a déclaré Josh.

«Ensuite, quand Lewis a dépassé Max à six tours de la fin, je pensais à la façon dont j’étais assis sur 8/10 sur F1 Play. Les deux choses dont j’avais besoin alors étaient au moins une marge de victoire de 15 secondes et Max Verstappen pour obtenir le tour le plus rapide.

«Ensuite, Max s’est attaqué pour tenter le meilleur tour et a commencé à voler.

Le reste, comme on dit, appartient à l’histoire, car Verstappen a dûment produit le tour le plus rapide et Hamilton est rentré à la maison un peu plus de 15 secondes d’avance.

Josh est toujours dans un état d’incrédulité à propos de son exploit étonnant, ajoutant: “Je suis étonné que cela se soit réellement produit et que cela ne soit pas encore complètement intégré.”

C’était le premier score parfait sur F1 Play depuis 2019, lorsque le Néerlandais Bart Altenburg a remporté 10/10 dans un Grand Prix d’Autriche sauvage remporté par son héros Max Verstappen. Son prix comprenait la rencontre avec Max lors d’un fantastique voyage au Grand Prix des États-Unis 2019 à Austin, au Texas.

La journée de Josh, quant à elle, était doublement douce, car elle lui donnait également le droit de se vanter de la rivalité sportive de la famille Fisher.

Il a déclaré: «Nous avons une rivalité familiale dans tous les sports car mon oncle est néerlandais et fou de sport. Chaque fois que c’est la Grande-Bretagne contre les Pays-Bas, il y a plus en jeu pour le droit de se vanter, et lorsque le Royaume-Uni peut s’imposer, cela le rend plus spécial.

“Donc, avec Lewis dépassant Max, j’ai la victoire unique dans une vie sur F1 Play et une contre mon oncle Cor!”

F1 Play est gratuit pour les fans de F1 du monde entier, et l’application peut être téléchargée depuis l’App Store ou le Google Play Store.