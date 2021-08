Un fan de GoldenEye 007 réussit un tour impossible après 20 ans

in

Pendant plus de deux décennies, les joueurs de GoldenEye 007 ont essayé de trouver un moyen d’obtenir le meilleur temps au niveau le plus difficile du jeu sans s’emparer d’un gilet pare-balles pour les aider à survivre. Il s’avère que tout le speedrunner Gus Riolo avait besoin de sauter le gilet pare-balles et prétendre que le nouveau record du monde était un peu une supercherie.

Basé sur le film Moonraker, le bonus aztèque du niveau GoldenEye oblige les joueurs à traverser un gant de soldats d’élite et de tourelles en attendant le lancement d’une navette. Les gardes vêtus de jaune sont partout, soutenus par de puissants pistolets robotiques que l’on peut même trouver dans les conduits d’aération du niveau. C’est un niveau difficile à battre sur l’un des trois niveaux de difficulté du jeu, mais particulièrement brutal au plus haut, 00 Agent. Chaque coup ennemi fait baisser la santé de M. Bond de deux niveaux, ce qui signifie qu’il peut prendre cinq coups au total avant la fin du jeu.

Comme l’explique le documentariste de speedrunning Karl Jobst dans sa vidéo exhaustive sur le sujet, le seul salut des coureurs depuis plus de 20 ans était un peu de gilet pare-balles situé dans l’un des conduits de ventilation du niveau. Le saisir a fait perdre de précieuses secondes, mais cela double efficacement la santé du joueur, ce qui rend la survie au dernier défi plus facile.

Mais et si l’armure pouvait être ignorée ? Les coureurs ont essayé et échoué à réduire leur temps en sautant l’armure pendant des années. La partie délicate est qu’il y a des sections du niveau aztèque où Bond est assuré d’être touché. Plus précisément, il y a une tourelle dans l’un des conduits qui est garantie de gâcher un agent secret.

Ou c’était le cas, jusqu’à ce que quelques coureurs découvrent un stupide tour de tourelle. Au lieu de simplement courir directement dans l’évent et de se faire tirer dessus, les joueurs peuvent avancer juste assez pour attirer l’attention de la tourelle, puis reculer, ce qui l’amène à se retourner pour les suivre. Cela donne aux joueurs suffisamment de temps pour parcourir le couloir sans se faire tirer dessus. Cela, à son tour, donne aux joueurs une pleine santé menant à la dernière salle, que le speedrunner Gus Riolo a utilisé pour atteindre le nouveau record du monde pour 00 Agent Aztec de 1:34 à la fin du mois dernier.

Maintenant que la nouvelle strat a fait ses preuves, ce n’est qu’une question de temps avant que quelqu’un d’autre l’utilise pour raser une autre seconde environ. C’est ce qu’est le speedrunning, la recherche de nouvelles façons d’atteindre des temps plus rapides, même après des décennies de tentatives infructueuses qui suggèrent que cela ne peut pas être fait.