Un fan de Hamilton jette sa maison par la fenêtre pour l’encourager

03/09/2021 à 15h33 CEST

Le Grand Prix des Pays-Bas revient au calendrier 36 ans plus tard, sur le circuit de Zandvoort, la piste, à côté des dunes de la côte néerlandaise, a été entièrement rénovée par l’italien Jarno Zaffelli, qui a inclus deux virages relevés spectaculaires qui promettent de fortes émotions ce week-end. Mais la tension n’est pas seule sur la piste. Dans les tribunes, aux capacités encore réduites par la pandémie, 70 000 fans espèrent transformer le grand prix en “enfer” pour le leader de la Coupe du monde, Lewis Hamilton.

Cocotte minute

Les fans de ‘Mad’ Max attendaient avec impatience le grand prix à domicile. ils ne pardonnent pas Hamilton le crash de Silverstone. La « grève » de Bottas au départ du GP de Hongrie, qui a totalement pénalisé Verstappen. À la suite de ces deux incidents, le pilote Red Bull a fini par céder la tête avant la pause estivale. S’il gagne ce dimanche, le leadership le regagnera. Les stands de Zandvoort seront une véritable « cocotte-minute », malgré le fait que les organisateurs et la FIA aient envoyé des messages pour tenter de calmer le jeu.

“Dans un match de football quand vous jouez à domicile, l’adversaire sera hué et ce n’est pas au club d’aller dans les haut-parleurs et de dire” les gars, vous ne pouvez pas huer “, car naturellement cela arrivera”, a-t-il déclaré. . Verstappen Jeudi. Votre conseil à Lewis ? “Couvrez-vous les oreilles et n’écoutez pas. Si vous ne répondez pas, c’est le message le plus puissant que vous puissiez leur donner”, a-t-il lancé. Max.

Hamilton , qui est apparu vêtu d’orange dans le paddock, le prend avec philosophie : « Boos ? “C’est quelque chose à quoi s’attendre, nous avons déjà vu des fans d’orange me siffler ailleurs. Je ne le ferais jamais et heureusement les fans britanniques de F1 non plus, mais je comprends, cela fait partie de la passion. J’ai aimé ce pays, Amsterdam en est un des meilleures villes et je sais que j’ai des fans ici. Même s’ils ne sont qu’une toute petite partie dans les tribunes. C’est du sport, j’essaie de changer cette énergie et de la rendre positive à conduire. “

Lewis a aussi sa légion de fidèles. Ce vendredi, le ciel de Zandvoort s’est illuminé d’une banderole qui disait : « 7 fois champion du monde. Tout simplement adorable & rdquor;. Un fan britannique a dépensé 1.800 euros pour louer un avion afin de faire passer son message aux fans néerlandais. Dommage que cela n’ait pas porté beaucoup de chance à Hamilton, qui a dominé les essais libres 1 mais vient de débuter la deuxième séance d’essais libres qu’il a dû arrêter en raison d’une panne de sa Mercedes, provoquant le deuxième drapeau rouge du jour.