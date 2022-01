Un fan de Harry Styles poursuit le lieu de concert pour des blessures présumées causées par une vague de foule

Une femme dit que la foule à un Harry Styles concert à Los Angeles est devenu si bruyant qu’il l’a laissée blessée … et maintenant elle a déposé une plainte contre le lieu.

La femme affirme avoir assisté à l’émission de sortie de l’album « Fine Line » de Harry au Forum en décembre 2019. Selon les documents, obtenus par TMZ, dit-elle pendant l’émission, une masse de personnes se sont précipitées vers la scène, la faisant tomber le sol par d’autres spectateurs.

À partir de là, la femme dit que d’autres personnes dans la foule ont écrasé son corps, lui causant de graves blessures.

Harry n’est pas nommé plaignant dans le procès, mais elle poursuit The Forum, les promoteurs de spectacles et les services de billetterie, notamment Live Nation, Stubhub et Ticketmaster.

Dans son costume, la femme affirme que le lieu, les promoteurs et les services de billetterie n’ont pas fourni suffisamment de sièges, d’éclairage, de sécurité, de supervision et de contrôle des foules cette nuit-là … et dit que les gens devant la scène ont été mis en danger pendant les afflux de foule. .

La fan cherche à être payée … affirmant que ses blessures présumées sont chroniques et débilitantes et diminuent sa qualité de vie.

Nous avons contacté MSG, qui possède The Forum… jusqu’à présent, aucun mot en retour.