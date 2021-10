Un fan de hockey crée une incroyable ouverture de style anime pour Gritty

Qui aurait cru que Gritty et l’anime allaient si bien ensemble ?

Cette prémisse est ce qu’un fan de hockey a mis à l’épreuve en créant une intro d’anime complète pour la mascotte bien-aimée des Flyers de Philadelphie. Lundi, l’utilisateur, concepteur et animateur de Twitter Jed-Angelo Q. Segovia a publié une intro animée de deux minutes pour Gritty dans le style de la première ouverture de One Punch Man « The Hero !! ».

Non seulement Segovia a-t-il animé l’intégralité de la vidéo, mais il a également bénéficié de l’aide des fans des Flyers et des fans de hockey en général pour créer la musique et les voix utilisées !

Bien sûr, comme Gritty passe beaucoup de temps sur Internet, la vidéo a attiré l’attention de la mascotte des Flyers sur Twitter quelques heures seulement après sa publication.

Internet reste invaincu. pic.twitter.com/GFz4qOXFam – Gritty (@GrittyNHL) 25 octobre 2021

La quantité de travail mis dans cette animation de fans est stupéfiante. L’animation elle-même est géniale, à la fois féroce et idiote, car Gritty garde son humour caractéristique. J’aime aussi les remerciements aux autres équipes sportives de Pennsylvanie et de Philadelphie, avec le Philly Phanatic, le Nittany Lion, Iceburgh, Swoop, Franklin et même Phang ont des moments importants aux côtés d’autres mascottes de la LNH.

Oh, et bien sûr, la référence à la mascotte éphémère des Flyers Slapshot n’est pas passée inaperçue ici non plus.

Juste un travail phénoménal tout autour par Segovia et le reste des gens qui ont travaillé là-dessus. Quelle merveilleuse célébration de l’anime et de Gritty !!

