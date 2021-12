Un fan de Justin Bieber se précipite sur la scène pendant qu’il se produit au Jingle Bell Ball

Lire du contenu vidéo

Youtube/Lana Leska

Justin Bieber a été laissé exposé – ne serait-ce que brièvement – ​​après qu’un fan ait sauté sur scène avec lui lors d’une performance … quelque chose qui a été rapidement étouffé par le muscle à portée de main.

La pop star était en train de chanter « Intentions » samedi de l’autre côté de l’étang à l’arène O2 … où il avait été réservé pour le Jingle Bell Ball en tant que l’un des actes de renom. Tout allait bien – c’est-à-dire jusqu’à ce qu’un dope décide de faire une cascade.

Regardez… le gars se hisse sur la plate-forme et semble tenter un selfie de dos, mais il ne semble pas qu’il ait réussi. En quelques secondes, la sécurité était sur ses fesses, l’envoyant se brouiller en arrière-plan.

Vous voyez Justin réagir à toute l’agitation, mais on ne sait pas dans quelle mesure il s’est rendu compte que quelque chose de fou se passait – parce que tout s’est déroulé rapidement. Pourtant… vous devez imaginer qu’il est reconnaissant envers les gardes vigilants qui font leur travail, sinon, cela aurait pu être effrayant.

JB a continué avec son set … et a semblé avoir une meilleure réaction que celle de Maroon 5 Adam Levine l’a fait il y a quelques mois, quand lui aussi a été bousculé de la même manière.

Certes, cet incident était beaucoup plus proche et personnel que cela a fini par être – alors qui sait comment Justin aurait réagi s’il était réellement touché. Une bonne règle de base pour les spectateurs trop impatients… restez en bas et admirez tout à distance.

Tu es peut-être le fan n°1 d’un artiste, mais ils préféreraient que tu sois à distance.