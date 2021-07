Un fan de Kanye West aurait mis en vente un sac d’air de la soirée d’écoute ‘Donda’ à un prix insensé

Il semble que tout était cher à la soirée d’écoute Donda de Kanye West au stade Mercedez-Benz –– jusqu’aux airs. L’un des fans du rappeur a mis aux enchères un sac d’air de l’événement sur un site Web non identifié pour une enchère de départ de 3 333 $. D’après une capture d’écran de l’article, la personne qui a publié la vente se serait rendue au stade avec un sac en plastique zippé, aurait capturé une partie de l’air dans le sac et l’aurait fermé. La liste s’intitule “AIR FROM DONDA DROP”.

L’argent ne s’arrête pas non plus au prix de 3 000 $. L’acheteur devra également débourser 4 $ supplémentaires pour l’expédition, qui devrait arriver à tout moment entre le samedi 31 juillet et le mardi 3 août. Le déménagement peut sembler fou pour certains, mais certaines personnes aimeraient posséder le même air que les célébrités. comme Khloe Kardashian, Caitlyn Jenner, 50 Cent, Lil Kim, A$AP Rocky et 2 Chainz –– qui étaient toutes présentes au concert jeudi soir avec l’ex-épouse de West Kim Kardashian et leurs quatre enfants.

Kardashian et West sont restés cordiaux au milieu de leur divorce et de leur séparation. L’alun de télé-réalité a inclus une photo de son futur ex dans une série de photos pour la fête des pères. Avec West, elle a inclus des images de son défunt père Robert Kardashian Sr., de son frère Rob Kardashian Jr., de Scott Disick, de Tristan Thompson, de Travis Scott et de Caitlyn Jenner. “Bonne fête des pères à tous les papas extraordinaires de notre vie ! Je t’aime inconditionnellement !!!” elle a sous-titré les films pour les vacances. Le nouvel album marque son premier projet depuis sa séparation avec Kardashian, sa femme depuis 6 ans.

L’air n’était pas le seul élément coûteux de l’événement. Le menu de nourriture du rappeur est devenu viral sur une photo alors que les fans restaient bouche bée devant les prix exorbitants de la nourriture dans les arènes. Le maïs sucré et salé du menu (qui était répertorié comme étant sans gluten, sans produits laitiers et végétalien) était de 35 $; un panier de collations assorties (qui contenait des croustilles, des barres et du saccadé sans gluten) coûtait 65 $ ; les offres de poulet croustillantes coûtaient 50 $; les francs kasher tout bœuf coûtaient 40 $; et les biscuits et les brownies (qui étaient répertoriés comme étant végétariens) coûtaient 45 $.