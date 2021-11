Un fan de la NBA expulsé après avoir prétendument lancé des heckles de Kardashian à Tristan Thompson

Lire du contenu vidéo

Avec l’aimable autorisation de la NBA

Un fan de la NBA a été retiré de son siège sur le court dimanche … et tout cela parce qu’il aurait lancé des chahuts à Kardashian Tristan Thompson.

Pour de vrai.

Voici l’accord … au cours du quatrième quart du match Kings vs Grizzlies à Memphis, Thompson est devenu visiblement contrarié par un fan assis à côté du terrain et a signalé l’homme aux arbitres et au personnel du stade.

La vidéo de la scène montre que la sécurité a parlé avec le fan… puis est revenue quelques secondes plus tard pour donner au gars la botte de l’arène.

Par la suite, les Grizzlies ont battu l’écrivain Colline Drew a rapporté que l’agitation provenait de certains commentaires de Kardashian que l’homme avait adressés à Thompson, qui a un enfant avec Khloe kardashian.

Alors que l’entraîneur-chef de Sacramento Alvin Gentry n’a pas confirmé le rapport suite à la défaite des Kings – il a dit que le fan avait dit « des choses inappropriées » à ses joueurs.

« Ils peuvent me dire tout ce qu’ils veulent ou ils peuvent huer et faire tout ce qu’ils veulent avec les joueurs », a déclaré Gentry, « mais il n’y a pas de place pour dire des choses inappropriées dans un événement sportif. Ce n’est pas pourquoi vous êtes là. «

LeBron mécontent de certains fans sur le court de l’Indiana pic.twitter.com/1Ud3B69G1E – Le réseau d’action (@ActionNetworkHQ) 25 novembre 2021 @ActionNetworkHQ

Bien sûr, ce n’est pas la première fois ce mois-ci qu’un joueur de la NBA se fait retirer des fans pour chahut – la semaine dernière, James Lebron a expulsé deux personnes assis à côté du tribunal sur leurs jabs verbaux.

« Je ne le dirais jamais à un fan », a déclaré James à propos de l’incident, « et un fan ne devrait jamais le dire à un joueur. »