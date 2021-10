Un fan de MAGA accusé d’avoir tasé l’officier à Capitol Riot dit qu’il est stupide, « Je ne suis tout simplement pas si intelligent! »

C’est toujours inconfortable quand nous découvrons une vérité désagréable sur nous-mêmes. C’est ce qui serait arrivé à Daniel « DJ » Rodriguez. Je dis « prétendument » ici parce qu’il y a une transcription qui, rapporte le HuffPost, montre qu’une paire d’agents du FBI a suggéré qu’ils pourraient aider à façonner le récit de Rodriguez.

Rodriguez est un autre des trop nombreux fanatiques de Donald Trump qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier. Il a été arrêté pour avoir électrochoqué l’officier de police métropolitaine de DC Mike Fanone. Rodriguez a été identifié dans un article du HuffPost un mois après l’insurrection.

Après son arrestation, Rodriguez a fait part de ses tripes au FBI, dans une interview en larmes où il s’est qualifié de « putain de merde ». Il craignait également que sa « mère ne découvre » ce qu’il avait fait.

Je vais énoncer l’évidence ici : s’il était si inquiet pour « maman », il y avait une solution simple : ne le faites pas alors.

Les blessures de Fanone étaient traumatisantes. Il a subi une crise cardiaque après avoir été tasé à plusieurs reprises et frappé avec un mât de drapeau alors que l’émeute se déroulait. Il a également dû faire face à un traumatisme crânien et à un TSPT. Dans une interview avec Don Lemon de CNN plus tôt cette année, la mère de Fanone, Terry Fanone, a déclaré à Lemon :

« Cela ne commence même pas à raconter l’histoire », a-t-elle déclaré à propos de ce qui est arrivé à son fils. « Cela ne commence même pas à raconter l’histoire de ce que notre famille a vécu et de ce qu’il a vécu ce jour-là. »

Je doute donc que Rodriguez soit vraiment sincère ici. D’autant plus qu’il semble avoir été entraîné par les agents, qui ont déclaré qu’ils « pourraient l’aider à façonner le récit de sa conduite et à combattre l’histoire qui, comme ils le disent, était racontée par Black Lives Matter, Antifa et HuffPost, », rapporte le point de vente.

À divers moments de l’interview, Rodriguez a déclaré « Je ne suis pas intelligent », « Je suis tellement stupide », « Je suis un ** trou », « Je suis une merde ». Cela m’amène à me hasarder à deviner qu’il n’a pas tort.

« Danny peut choisir s’il écrit une histoire aujourd’hui avec nous », selon la transcription, où un agent, identifié uniquement comme « Elias », dit également « Mais en ce moment, l’histoire qui est racontée est par DC – est par Antifa, BLM et le Huffington Post. « Il y a une histoire qui est écrite par Danny Rodriguez et en ce moment DC a raconté cette histoire à un juge », a déclaré Elias à Rodriguez. « Et le tribunal de l’opinion publique a une histoire du Huffington Post, a une histoire de Waterspider sur Twitter, d’Antifa et du BLM. Ils racontent l’histoire de Danny Rodriguez.

Dans la transcription, qui a été déposée au tribunal vendredi par son avocat de la défense, Rodriguez dit qu’il s’est radicalisé en regardant des vidéos sur InfoWars et des commentateurs de droite tels que Steven Crowder, Mark Dice et les Hodge Twins. Il en est venu à croire à la théorie du complot selon laquelle Donald Trump a remporté les élections. Rodriguez s’est qualifié à plusieurs reprises de « stupide » pour avoir cru que la foule aimant Trump pourrait réussir à prendre le contrôle du Capitole et à réintégrer Trump pour un deuxième mandat.

« Sommes-nous tous si stupides que nous pensions que nous allions faire cela et sauver le pays et que tout irait bien après? », A déclaré Rodriguez aux agents. « On y pensait vraiment. C’est tellement stupide, hein ? «Je comprends ce que c’est – c’est très stupide et ignorant, et je vois que c’est une grosse blague, que nous pensions que nous allions sauver ce pays, nous faisions la bonne chose et tout. Je comprends », a-t-il déclaré.

Ce pays a besoin d’être sauvé de beaucoup de choses, et il est dommage que ces gens n’aient pas compris que l’homme qu’ils adoraient tant – Donald J. Trump – était l’une des principales raisons pour lesquelles il avait besoin d’être sauvé. Maintenant, il faut le sauver de ses sbires – Trump lèche les politiciens qui suivent ses traces, ceux qui détruiraient tous les droits durement acquis par les femmes et les personnes de couleur, et ceux qui continuent de ne pas croire au changement climatique.

Vraiment, grâce à des gens ignorants comme celui-ci, nous aurons de la chance si ce pays a une chance de faire boule de neige en h*ll.