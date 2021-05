Un fan de Manchester United et un hôte de talkSPORT s’affrontent à propos des manifestations d’Old Trafford avec Glazers accusés de mauvaise sécurité

L’animateur de talkSPORT Alex Crook s’est affronté en direct avec un fan de Manchester United alors qu’il tentait de justifier les manifestations de dimanche à Old Trafford.

Adam McKola du podcast Stretford Paddock a assisté aux manifestations et a insisté sur le fait que les personnes impliquées dans de violents affrontements avec la police “ allaient trop loin ”, mais a déclaré que les partisans ne pouvaient pas être blâmés pour avoir pénétré dans le sol et envahi le terrain.

.

Les fans de Man United ont commencé leurs manifestations devant Old Trafford

Le match de Premier League de United avec ses rivaux Liverpool a été suspendu dimanche après que les manifestations des fans contre les propriétaires de Glazer du club aient tourné à la laideur à l’extérieur d’Old Trafford.

Des familles ont été photographiées en train de rejoindre le rassemblement contre les Américains impopulaires, mais les choses ont rapidement tourné au vinaigre alors que des groupes de fans se sont affrontés avec des policiers tandis qu’un autre groupe d’environ 200 supporters a fait irruption dans le stade et s’est rassemblé sur le terrain.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer a lancé un appel aux fans pour que leurs manifestations restent pacifiques avant le match, mais cette demande a été ignorée par certains, avec un policier laissé avec une entaille au visage après avoir été frappé avec une bouteille cassée.

Cela est venu après qu’un groupe de fans de United est entré par effraction dans le terrain d’entraînement du club le mois dernier pour protester contre les Glazers, et s’est vu dire de partir par Solskjaer et son équipe d’entraîneurs.

McKola a rejoint la Boot Room de Darren Bent dimanche soir pour offrir le point de vue des fans sur les scènes.

.

Certains fans ont rapidement réussi à pénétrer dans le stade alors qu’ils protestaient contre les hauts gradés du club.

.

Les fans de United mettent leur colère contre les Glazers en plein écran

Et l’animateur du podcast supporter a défendu les manifestations dans leur ensemble, disant à talkSPORT: “ Si vous n’écoutez pas les fans, ils veilleront à ce qu’ils soient entendus ”.

Cependant, son compatriote Red Devil et journaliste de talkSPORT Alex Crook a riposté sur le fan après avoir insisté sur le fait que le groupe qui avait pris d’assaut le terrain d’Old Trafford n’avait rien fait de mal.

McKola: «Je ne tolère pas qu’un garde de sécurité se soit blessé et ces incidents, mais pour ceux qui disent que les fans de Man United sont allés trop loin en allant sur le terrain – qu’attendent-ils des fans?

«Nous venons de voir ces milliardaires se rassembler et essayer d’enlever le jeu à qui que ce soit, il est clair qu’ils ne considèrent pas du tout les fans et n’ont aucun sentiment pour nos opinions, alors comment les fans peuvent-ils être entendus autrement?

«C’était un grand taux de participation de Manchester United, je suis en fait très fier de notre club et de nos fans qui ont fait cela.»

Escroc: «Vous dites que vous êtes fier des fans, je suis fier de ceux qui ont manifesté pacifiquement, mais vous ne pouvez pas entrer par effraction dans les stades.

McKola: «Ils ne sont pas entrés par effraction dans le stade, vraiment.

Escroc: «Comment sont-ils arrivés sur le terrain alors?»

.

Man United vs Liverpool a été reporté après que les fans sont entrés par effraction à Old Trafford et ont protesté sur le terrain

McKola: «La sécurité au stade aujourd’hui… c’est typique des Glazers! Ils aiment masquer les fissures et prétendre faire des choses alors qu’ils ne font vraiment rien.

«Ils ont mis un tas de barrières à l’extérieur du sol, mais ils n’ont pas pensé à obtenir plus de sécurité ou de stewards – cela vous montre simplement comment ils pensent, ils ne veulent pas dépenser d’argent pour les choses qui comptent réellement.»

Escroc: «Alors vous pensez qu’il est normal de valser dans le stade, dans un environnement sécurisé, et de le reprendre?»

McKola: «Qu’est-ce que tu veux dire, ils l’ont repris?»

Escroc: «Il y avait 200 fans sur le terrain! Le jeu a été reporté! »

McKola: «Comment les fans seraient-ils entendus autrement?»

.

Des milliers de fans de Man United se sont réunis à Old Trafford

Escroc: «Vous pouvez aussi bien protester à l’extérieur du stade, vous n’avez pas besoin de pénétrer dans le stade, vous n’avez pas besoin de pénétrer dans le terrain d’entraînement il y a quelques semaines – le manager doit vous implorer de partir.

McKola: «Le match a été reporté et je suis sûr que maintenant les Glazers se rendront compte que les fans veulent dire quelque chose.

“Je trouve bizarre que les gens s’attendent à ce que les fans protestent et s’attendent à ce que les fans fassent entendre leur voix, mais maintenant qu’ils ont des gens se plaignent!”

Escroc: “Quoi, alors c’est normal de lancer des bouteilles sur la police?!”

McKola: “Est-ce que j’ai dit ca?”

«Ce que je dirais à tous les fans de football, c’est que nous devons maintenir cet élan après la Super League européenne. Il ne s’agit pas seulement de Manchester United. Fans d’Arsenal, continuez à protester contre Kroenke, les fans de Liverpool continuent de protester contre John W Henry.

«Bien sûr, n’allez pas trop loin, n’allez blesser personne ou quoi que ce soit et il y en aura toujours un ou deux qui iront trop loin.

«Mais j’étais là-bas à Old Trafford et 99% de ces fans de Manchester United étaient des pères avec leurs garçons, leurs mamans et leurs filles, des membres de la famille qui adorent le football. La moitié des gens sur le terrain étaient simplement heureux d’être sur le terrain d’Old Trafford, c’est ce dont ils ont rêvé toute leur vie!

«Tout le monde ne cherchait pas à blesser les gens, c’est quelque chose qui est rapidement pointé vers les fans de football, et je pense que c’est faux.

“Je ne tolère pas que la police soit mise en bouteille ou quoi que ce soit du genre, tout ce que je dis, c’est que lorsque vous n’écoutez pas les fans, ils vont s’assurer qu’ils sont entendus.”