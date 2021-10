Un fan de Manchester United explique pourquoi il a quitté Old Trafford à la mi-temps de la défaite 5-0 à Liverpool

Les fans de Manchester United sont partis en masse alors que leur équipe a été battue 5-0 par ses rivaux de Liverpool à Old Trafford dimanche.

Les supporters étaient furieux de la façon dont leur équipe a joué et ont parfaitement illustré à quel point l’équipe est loin du rythme.

Les fans de Man United étaient abattus après leur défaite 5-0 contre Liverpool

Les fans sont partis en grand nombre avant le coup de sifflet final à Old Trafford

Mohamed Salah a marqué un triplé alors que les Reds de Jurgen Klopp ont remporté leur plus grande victoire à Old Trafford, qui a commencé à se vider avant même que le remplaçant à la mi-temps Paul Pogba ne soit expulsé pour une faute sur Naby Keita.

talkSPORT a parlé à plusieurs fans qui ont quitté le terrain tôt et ils étaient furieux de ce qu’ils ont vu de leurs joueurs et de leur manager Ole Gunnar Solskjaer.

« C’est embarrassant, c’est la pire démonstration de football que j’aie jamais vue », a déclaré un fan.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils étaient déjà partis plus tôt, ils ont ajouté : « Non, jamais. Vous pouvez voir la façon dont Liverpool joue par rapport à Man United, ils pressent, pressent et pressent et nous mettent la pression.

« Nous ne faisons rien. Nous leur laissons tellement d’espace et les laissons faire ce qu’ils veulent avec le ballon.

Solskjaer est sous forte pression à Man United

« C’est gênant. C’est vraiment très embarrassant. Je ne suis jamais parti tôt auparavant, certainement jamais à la mi-temps auparavant.

« Je suis désolé, Ole doit partir. Je suis le plus grand fan d’Ole, je l’aime et c’est une légende du club. Je serai éternellement reconnaissant pour ce qu’il a fait en 99.

« Je l’aime en morceaux, mais en tant que manager, ce n’est pas l’homme qu’il faut. Nous avons besoin d’un homme qui peut gérer une équipe et peut changer une équipe quand les choses vont mal. Il n’est pas l’homme.

Un autre a ajouté : « Je n’ai jamais quitté Old Trafford au début de ma vie et après l’expulsion de Pogba, nous sommes remontés dans la voiture.

« Je ne vais pas venir ici et dire que c’est purement Ole, parce que je ne crois vraiment pas que ce soit le cas. »

Dimanche a été un match difficile pour les fans de Man United

Solskjaer a reçu de nombreuses critiques de la part de ses supporters et les appels se multiplient pour qu’il parte.

Un autre partisan qui a quitté Old Trafford tôt a déclaré à talkSPORT: «Ole a perdu l’intrigue. L’équipe ne joue pas pour lui maintenant.

« C’est la première fois que nous sortons d’un match de football à Man United. Ils n’essaient même pas.

Solskjaer lui-même pense qu’il est toujours l’homme pour faire avancer le club, malgré le résultat épouvantable et la mauvaise forme.

Ole est au volant mais ça ne fait pas du bien aux fans de Man United

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il avait toujours ce soutien d’en haut, Solskjaer a déclaré: « Eh bien, je n’ai rien entendu d’autre [on my future] et je pense toujours au travail de demain.

« Bien sûr, nous sommes tous bas. Je ne peux pas dire maintenant que je me suis senti pire que ça. C’est le pire que j’ai été, le plus bas que j’ai été mais, comme je l’ai dit, j’accepte la responsabilité et c’est la mienne aujourd’hui et c’est la mienne à l’avenir.

« Au plus bas d’aujourd’hui, peu de confiance, mais la semaine prochaine, c’est Tottenham à l’extérieur, c’est un match de Ligue des champions à l’Atalanta, la prochaine équipe qui nous rend visite… c’est Man City.

« Nous devons regarder vers l’avenir, nous devons trier les états d’esprit et nous assurer d’aborder la prochaine séance d’entraînement et le prochain match avec le bon état d’esprit. »