Un fan de Manchester United « furieux » avec une « médiocrité acceptable » à Old Trafford, appelle les joueurs « choyés, surpayés et sous-travaillés » à se regarder dans le miroir lors d’un appel talkSPORT passionné

Il n’y a pas grand chose à se réjouir pour les fans de Manchester United en ce moment, et l’ambiance a été parfaitement résumée par le supporter des Red Devils Kenny dans un appel passionné sur talkSPORT.

Les 13 vainqueurs de la Premier League ont subi une défaite 1-0 à domicile contre les Wolves, ce qui a été une performance désastreuse des hommes de Ralf Rangnick.

Man United a été battu à juste titre à Old Trafford et est maintenant à quatre points des places de la Ligue des champions

Il s’agit de la première défaite de l’Allemand en six matches depuis sa prise de fonction du club fin novembre.

Cependant, son équipe n’a guère mis le feu à la Premier League et il existe de réelles inquiétudes quant à la capacité de United à terminer dans les quatre premiers et à ce que l’avenir leur réserve.

Le défenseur Luke Shaw a même suggéré que Man United manquait de motivation pendant le match, la star des Red Devils étant peut-être un peu trop honnête lorsqu’elle s’est ouverte sur les difficultés de l’équipe après le match.

Et le supporter de United, Kenny, s’adressant aux hôtes de talkSPORT Jim White et Simon Jordan, a envoyé un message au club qu’il aime qui aura sans aucun doute d’autres fans du monde entier hochant fermement la tête en accord.

Le fan en colère a déclaré: «J’espère que certains des joueurs entendent cela… ce groupe de joueurs de United rejette continuellement la faute sur le manager après le manager, n’importe qui sauf eux-mêmes – ils sont une honte.

Shaw a donné une évaluation franche des performances de Man United et fait maintenant face à un contrecoup

« Et pour n’importe quel joueur professionnel d’admettre ouvertement qu’il manque de motivation ?! C’est pathétique ! Absolument inacceptable.

«Ma femme travaille des quarts de 12 heures cinq jours par semaine dans les services sociaux, elle risque sa santé pendant la pandémie pour aider les personnes âgées et Luke Shaw manque de motivation ?

« Je pouvais imaginer la plupart d’entre nous dire à nos patrons : « Je vais essayer un peu plus fort la semaine prochaine, je manque juste un peu de motivation ».

« Il n’y a aucune responsabilité pour ces personnes choyées, surpayées et sous-travaillées. Ces joueurs montrent à quel point ils sont déconnectés de la réalité. Ils ont besoin d’un contrôle de la réalité. J’ai souvent entendu Simon dire « une fusée vers le proverbial » – comme c’est vrai !

« Leur [the players’] l’apathie s’est même transférée sur les terrasses, la médiocrité semble désormais acceptable.

Rangnick a du mal à se faire entendre des joueurs et les fans sont inquiets

« Sortez des réseaux sociaux, arrêtez les excuses et les excuses creuses et creuses – vous ne trompez personne.

« Faites le travail pour lequel vous êtes payé et regardez-vous bien dans le miroir. Trop d’entre eux regardent et accusent quelqu’un d’autre.

« Le club a besoin d’un redémarrage complet. Woodward n’était-il pas censé y aller en janvier ?

«Cette équipe doit être démantelée, sortir le bois mort et les pommes pourries avec le manque de motivation et d’attitude.

« Je vais les conduire moi-même à l’aéroport !

Kenny a poursuivi : « Je suis furieux !

«Cela peut être comme comparer des pommes et des oranges lorsque l’on compare la société, mais quand vous voyez ce que certaines personnes traversent pendant la pandémie et que vous avez ici un individu jeune et en bonne santé qui n’aura plus jamais besoin d’argent de sa vie et il manque de motivation pour faire ce que la plupart des gens donneraient à leur bras droit pour faire !

« Ils ont tous besoin de se regarder dans le miroir, sérieusement. »

