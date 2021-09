Un fan de Marvel va à Disneyland en tant que Fat Thor, devient viral pour un tir d’éclairage parfait

in

J’adore ce genre de costumes d’Halloween car, alors que certains peuvent se contenter d’acheter simplement un costume au magasin, et d’autres peuvent travailler dur pour concevoir quelque chose de complexe à partir de zéro, cela se situe quelque part entre les deux. Le marteau peut avoir été acheté ou construit, il en va de même pour la perruque et la barbe. Mais le reste du costume n’était probablement que des vêtements qui étaient assis dans le placard, et trouver une bonne utilisation de ces trucs pour Halloween est toujours amusant.