Un fan de Millwall a sabré un supporter d’Everton lors d’un match nul de la FA Cup au Den London | Royaume-Uni | Des nouvelles

Billy Cowap, 24 ans, a laissé Jay Burns avec des blessures qui ont changé sa vie après l’affrontement. Les patrons de la police du Met ont décrit le combat comme « l’une des violences footballistiques les plus choquantes que nous ayons vues depuis un certain temps ».

Le tribunal de la Couronne de Kingston a appris hier que les supporters locaux étaient « aiguillonnés » par des fans d’Everton devant un pub de supporters locaux à Southwark, dans le sud de Londres.

La police a emmené les fans d’Everton dans un lotissement voisin pour séparer les deux groupes – mais les officiers étaient en infériorité numérique et le combat s’est poursuivi en janvier 2019.

Le tribunal a vu des images de fans de Millwall lançant des missiles sur les supporters à l’extérieur, puis les deux groupes s’affrontant dans une bagarre de rue.

Cowap a été emprisonné pendant six ans et huit mois pour GBH avec intention contre Jay Burns, une tentative de GBH contre un deuxième fan d’Everton, Joel Davies, et des troubles violents.

Sept autres fans de Millwall ont également été condamnés après avoir plaidé coupable de troubles violents lors d’audiences antérieures.

Les sanctions allaient de peines de prison avec sursis à des ordres de travail non rémunérés.

Le procureur Alex Agbamu a déclaré : « Le 26 janvier 2019, Millwall accueillait Everton Football Club au troisième tour de la FA Cup.

« Vers 16 heures, un groupe de 200 supporters d’Everton s’est approché du Whelan’s Pub à Rotherhithe Old Road.

« La décision de tant de supporters d’Everton de faire ce voyage particulier vers le lieu semblait conçue pour provoquer les fans de Millwall.

« Alors que les supporters d’Everton se rapprochaient du pub, certains des supporters d’Everton ont commencé à lancer des missiles sur ceux à l’extérieur du pub ainsi que sur ceux à l’intérieur du café en plein air.

« Certains des partisans de Millwall qui se trouvaient à l’intérieur du café en plein air ont répondu en lançant des missiles en arrière – des chaises ou des parties de chaises ou des verres à bière.

« La police a réagi rapidement. Des officiers de la police britannique des transports et des officiers à cheval et à pied ont réussi à séparer les groupes respectifs.

« Les partisans de Millwall et certains partisans d’Everton ne se sont pas contentés de laisser les choses s’arrêter là. La deuxième phase s’est déroulée dans un lotissement presque exactement en face de celui de Whelan.

« Les partisans de Millwall d’autres sites à proximité se sont rassemblés et ont formé un groupe qui a ensuite entrepris de prolonger l’incident. »

Le tribunal a appris que Cowap avait été vu sur CCTV au Farriers Arms en train de parler au téléphone et de lui mettre un foulard sur le visage avant de se diriger vers le lieu du combat.

Il a tailladé un fan d’Everton avec un couteau caché dans sa main, a appris le tribunal, un homme ayant réussi à échapper à une blessure en reculant.

Un autre homme n’a pas pu éviter le couteau et a été tailladé au visage.

M. Agbamu a déclaré: « Outre les effets physiques de la blessure, M. Burns a déclaré qu’il souffrait d’anxiété et de dépression. Il craint que cela n’ait nui à ses perspectives d’emploi et lorsque les gens voient son visage, ils sont rebutés et dissuadés de mieux le connaître.

« M. Davis a également souffert, il dit qu’il pense à ce qui aurait pu se passer s’il n’avait pas reculé dans le temps lorsque l’accusé avait le couteau à la main. »

S’adressant au Liverpool Echo après l’incident, M. Burns a déclaré: « Je ne comprends tout simplement pas pourquoi les gens portent des couteaux à un match de football.

« La cicatrice sur mon visage a complètement détruit ma vie, je ne peux même pas regarder ma petite amie correctement. »

Il a affirmé que les fans de Millwall lui avaient envoyé des messages abusifs en ligne, y compris des photos du méchant de Batman The Joker de Dark Knight, qui a des cicatrices faciales distinctives.

En parlant de Cowap, Martin McCarthy, en défense, a déclaré : « Ce comportement qu’il trouve très difficile à expliquer. C’est un père de famille, il est dévoué à sa famille et à son partenaire.

Le condamnant en prison, le juge John Lodge a déclaré : « Votre comportement en janvier 2019 était totalement disproportionné par rapport à toute autre personne que j’ai dû condamner pour les événements honteux de cette journée.

« Vous avez assisté à un match de football avec un couteau. Vous vous êtes rendu sur les lieux du problème. Vous pouvez être vu sur la vidéosurveillance être à l’avant-garde de ceux qui ont du mal à frapper avec votre couteau quelqu’un qui a eu la chance de reculer.

« Ayant échoué dans cet acte de violence effronté sous les yeux des policiers, vous vous êtes embarqué dans le pétrin des fans de Millwall et vous avez tailladé votre victime, M. Burns, lui laissant une cicatrice qui court et courra toujours de son œil au bord de sa bouche.

« Ce n’est pas simplement le fait qu’il porte une cicatrice, c’est le fait que cela a eu un impact durable sur sa vie. Sa capacité à communiquer, à sortir en public et à obtenir un emploi.

Cowap, d’Abbey Wood, dans le sud-est de Londres, a également reçu une ordonnance d’interdiction de football de dix ans.

Deux supporters de Millwall, Dean West et Alex Jarvis, tous deux âgés de 34 ans, ont été condamnés à des peines de prison avec sursis après qu’un juge a appris qu’ils avaient d’autres condamnations pour violence dans le football.

West, de Basingstoke, Hampshire, a été condamné à dix mois de prison avec sursis pendant 18 mois et Jarvis, 34 ans, de Greenwich, au sud-est de Londres, a été condamné à huit mois de prison avec sursis pendant 18 mois.

Le tribunal a entendu que la police avait relié Jarvis dans la vidéosurveillance d’Everton à un incident précédent lors d’un match de Bristol City.

West a reçu 80 heures de travail non rémunéré et une ordonnance d’interdiction de quatre ans et Jarvis a reçu 40 heures de travail non rémunéré et une ordonnance d’interdiction de football de trois ans.

Gary Kenyon, 33 ans, Harry Banks, 22 ans, Charlie Foster, 22 ans, Jack Cracknell, 24 ans et Brett Taylor, 25 ans, ont tous reçu des mandats communautaires de 18 mois avec des exigences de travail non rémunéré.

Kenyon, de Carshalton, Surrey, Banks, de Bromley, sud-est de Londres, Foster, de Mottingham, sud-est de Londres, Cracknell de Sidcup, Bromley et Taylor, d’Abbey Wood, ont également reçu des ordonnances d’interdiction de football de trois ans.

En octobre, huit fans d’Everton ont été condamnés pour leur rôle dans la bagarre, dont six ont reçu des ordonnances d’interdiction de football de trois ans, à Southwark Crown Court.

Deux ont reçu des peines de prison avec sursis, cinq ont reçu des ordonnances communautaires et un a reçu une absolution sous condition.

Le match a été remporté 3-2 par Millwall après un temps additionnel gagné par le défenseur Murray Wallace.