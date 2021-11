Un fan de New Horizons rend hommage à la scène ferroviaire de Spirited Away

S’il y a jamais eu un seul moment dans les jeux vidéo qui montre à quel point les fans peuvent être extrêmement créatifs, ce pourrait être cet hommage à Spirited Away dans Animal Crossing: New Horizons.

Sur le subreddit d’Animal Crossing, l’utilisateur Pepper_Gecko a partagé sa reconstitution insulaire méticuleusement conçue de la célèbre scène de train du film d’animation de 2001 Spirited Away. Quiconque a vu le film se souvient sans aucun doute de la scène surréaliste, froide mais étrangement obsédante du magnum opus de Hayao Miyazaki. C’est l’un des moments les plus ioniques du film d’animation le plus influent des deux dernières décennies.

D’une manière ou d’une autre, ils ont même le paysage urbain qui défile en arrière-plan alors que No-Face est assis là, toujours aussi effrayant. Jetez un œil à l’hommage de Pepper_Gecko à Spirited Away ci-dessous.

Dans le train….. d’AnimalCrossing

De plus, si vous souhaitez le vérifier dans Animal Crossing: New Horizons, le code de l’île est DA-0824-9020-1383. Il sera sûrement exempt de ces cafards dégoûtants aussi !

Animal Crossing: New Horizons est toujours incroyablement populaire, même près de deux ans après sa sortie. Maintenant que l’énorme mise à jour 2.0 est sortie, les fans reviennent en masse au jeu. C’est le deuxième titre le plus vendu sur Nintendo Switch, après Mario Kart 8 Deluxe.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

