Un fan de Spider-Man fait vieillir Tobey Maguire de la trilogie de Sam Raimi, et Wow

En parlant de cela, en plus de la confirmation que Jamie Foxx et Alfred Molina reprendront respectivement Electro et Doctor Octopus, il y a eu beaucoup de discussions sur la façon dont nous retrouverons également les versions de Tobey Maguire et Andrew Garfield de Spider-Man dans Spider- Homme : Pas de chemin à la maison. Maintenant, pour être à l’avant, Garfield a nié être dans le film, et Holland a également démenti la rumeur. Néanmoins, la spéculation continue de se répandre selon laquelle la tromperie est en cours et que nous verrons effectivement ces Spider-Men d’ailleurs dans le multivers. Bien sûr, à ce stade, nous n’avons plus à nous soucier des hommes qui ont l’air d’avoir l’âge du lycée, car Peter de Maguire aurait maintenant la fin de la trentaine ou le début de la quarantaine, et Peter de Garfield aurait la fin de la vingtaine ou le début de la trentaine. .