Un fan de Star Wars a écrit un hommage sincère à Rose Tico de Kelly Marie Tran et maintenant je suis émotive

Lors de la rencontre virtuelle (via un clip exclusif d’EW), la jeune poète MJ Park a récité un poème qu’elle a écrit sur Rose Tico de Star Wars, qui exprime l’impact du personnage sur elle. Le beau poème de Park capture sentimentalement l’essence de Rose et décrit comment «nous sommes presque laissés pour regarder une petite fille asiatique déchirer le Premier Ordre avec rien d’autre qu’un cœur fait de ferraille et une passion pour la rébellion.» Park va encore plus loin en partageant ses réflexions sur la façon dont certains ont trouvé un lien avec Rose: