Un fan de Star Wars a obtenu une réponse A + après avoir manqué des LEGO dans un ensemble de 350 $

Cependant, si vous préférez profiter de Star Wars en tant que spectacle filmé, et grâce au pouvoir de Lego ou non, Disney + vous a couvert. Avec toute la saga Skywalker et des tonnes d’autres spéciaux et séries à apprécier, vous n’avez pas besoin de sauter dans l’hyperespace pour trouver votre prochaine aventure. Cependant, si vous n’êtes pas abonné à Disney +, vous voudrez peut-être consulter l’offre The Disney Bundle, car elle est nécessaire pour diffuser la bibliothèque de la plate-forme, ainsi que les titres disponibles pour Hulu et ESPN +.