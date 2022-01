Un fan de Tottenham a tenté de frapper Frank Lampard et a déclenché une mêlée impliquant les héros de Chelsea John Terry et Didier Drogba après un affrontement enflammé entre les rivaux de Londres

Quand il s’agit de rencontres enflammées entre Chelsea et Tottenham, il est difficile de regarder au-delà de la « bataille du pont » en 2016.

Mais White Hart Lane a organisé sa propre guerre entre les deux grands rivaux en 2007.

Des scènes laides ont suivi un affrontement de Coupe entre Chelsea et les Spurs en 2007

Alors que les clubs londoniens poursuivent leur bataille de demi-finale de la Coupe Carabao au Tottenham Hotspur Stadium, en direct sur talkSPORT ce mercredi soir, nous revenons sur un tristement célèbre affrontement à élimination directe qui a été mémorable pour toutes les mauvaises raisons.

Les buts à couper le souffle d’Andriy Shevchenko et de Shaun Wright-Phillips auraient dû être les principaux sujets de discussion du match.

Mais au lieu de cela, c’était quelque chose de bien plus laid et peu recommandable, alors que la rivalité féroce entre Chelsea et les Spurs s’est répandue des tribunes sur le terrain.

Après une reprise tendue et âprement disputée des quarts de finale de la FA Cup, des personnalités comme Frank Lampard, Didier Drogba et John Terry ont célébré torse nu devant les supporters réjouis de Chelsea au bout du terrain de Park Lane.

Lampard a fêté sauvagement devant les fans des Blues

Tout comme Drogba

Provocant? Peut-être. Mais cela n’offrait aucune excuse pour ce qu’un fan de Tottenham a décidé de faire ensuite.

Échappant aux stewards, il a chargé sur le terrain et s’est dirigé vers Lampard, qui a attrapé l’envahisseur de terrain du coin de l’œil.

Heureusement, Lampard a lu l’intention du supporter et du manager de se cacher sous un coup de poing qui lui a été lancé au menton, provoquant le chaos sur le terrain.

Drogba et Terry se sont précipités sur la scène alors que l’entraîneur des Blues Rui Faria a lutté le fan au sol et Lampard a tenté de riposter, avant que les stewards n’arrivent pour calmer les choses avec le patron de Chelsea, Jose Mourinho.

Les choses sont vite devenues incontrôlables

Lampard a dû être retenu par les stewards

Un fan de Chelsea a également réussi à envahir le terrain et a dû être emmené par la sécurité.

Les Spurs ont rapidement interdit le supporter à vie, bien que Lampard ait décidé de ne pas engager de poursuites pénales pour voies de fait.

Alors que Leeds a récemment annoncé des conséquences pour tous les parents qui encouragent leurs enfants à envahir, Tottenham contre Chelsea sert certainement de rappel opportun pourquoi.

A une époque où l’essence des compétitions de coupe et des rivalités se perd de plus en plus, les rencontres nous rappellent la violence qui a si souvent sous-tendu ces derbys locaux.

