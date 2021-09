Un fan de Tottenham appelle talkSPORT après avoir laissé la défaite à Arsenal avant la mi-temps et fait d’énormes déclarations sur les ratés de l’attaquant Harry Kane

in

La performance de Tottenham à Arsenal était si mauvaise que les fans sont partis avant la fin de la première mi-temps.

C’est la troisième semaine consécutive que les Spurs ont concédé trois buts, mais celui-ci aurait été le plus douloureux après avoir été largement dominé lors de la défaite 3-1 contre les Gunners.

Les choses s’annoncent sombres pour les Spurs après un début si prometteur

Un supporter a appelé la Boot Room de Darren Bent pour révéler qu’il était parti avant la mi-temps, dégoûté d’avoir été tellement consterné par ce qu’il voyait.

“C’était diabolique, je n’ai jamais vu ça aussi mal depuis des années”, a déclaré l’appelant. «Nous avons signé un arrière droit qui nous a coûté 26 millions de livres sterling et il est rapide et sur le banc.

“Nous avons [Japhet] Tanganga là qui est rapide mais n’est pas un arrière droit. Il a un peu de rythme [Emerson Royal], il peut courir avec le ballon, il peut faire avancer le ballon et soulager notre défense.

« Notre défense est épouvantable, nous avons encore [Eric] Dier qui était épouvantable l’année dernière.

Dele Alli et Pierre-Emile Hojberg ont lutté contre Arsenal

L’appelant a ensuite déploré la performance de Harry Kane.

“Kane ne veut plus être là”, a ajouté l’appelant. “Il se tient juste là et regarde, Fils est passé devant lui et quand il a eu ce coup [Aaron] Ramsdale sauvé, Kane est resté là.

Les choses ne se présentent pas bien pour les Spurs et Nuno Espirito Santo, mais dans le football, tout peut changer très rapidement.

Comme Mikel Arteta peut le souligner, il y a un mois, son équipe n’avait pas marqué de but et était le dernier de la ligue, mais est maintenant au-dessus de l’équipe de l’entraîneur portugais.

C’est maintenant une semaine énorme pour le manager des Spurs qui visera à améliorer l’ambiance autour du club en battant NS Mura en Europa Conference League, puis en forme Aston Villa en Premier League.