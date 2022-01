Un fan de Tottenham s’est recroquevillé lorsque le capitaine de Chelsea, John Terry, l’a confronté à White Hart Lane alors qu’une rivalité féroce traversait le terrain et les tribunes

La rivalité entre Tottenham et Chelsea est sans aucun doute l’une des plus féroces de Londres, et du piquant supplémentaire devrait être ajouté lorsque le patron des Spurs, Antonio Conte, rencontrera son ancien club lors de la Coupe Carabao.

Conte affronte Chelsea pour la première fois depuis qu’il a quitté Stamford Bridge en 2018, et n’est qu’à trois matchs de guider les Spurs vers un premier trophée en 14 ans.

.

Conte peut-il être le manager à remettre un premier trophée aux Spurs depuis Juande Ramos en 2008 ?

.

Son succès à Chelsea montre qu’il est aussi susceptible que quiconque de briser le canard

L’Italien sera bien conscient de la haine entre les équipes qui ont repris les Blues quelques mois seulement après la tristement célèbre « Bataille du pont » au cours de laquelle Chelsea a remis à Leicester le titre de Premier League en limitant les Spurs à un match nul 2-2.

À l’époque, les joueurs étrangers de Chelsea tels que Cesc Fabregas et Eden Hazard ont parlé de leur aversion pour leurs adversaires en blanc, montrant à quel point la rivalité était intense à la fois sur le terrain et dans les tribunes.

Il est rare, cependant, que les deux se chevauchent, à part lorsque John Terry est impliqué.

Début 2015, Chelsea de Jose Mourinho était impliqué dans une intense bataille pour le titre avec Manchester City de Manuel Pellegrini et égalait les points le jour du Nouvel An.

Kane était en feu contre Chelsea de Terry, réduisant leurs espoirs de titre

Terry a joué un rôle clé dans la victoire de Chelsea en 2014/15

Dans ce qui était largement considéré comme le match de la saison, les Spurs ont perdu 5-3 à White Hart Lane, ébranlant les espoirs de titre de Chelsea avec un doublé de Harry Kane au milieu de la fête des buts.

Chelsea disputait sa première saison en 14 ans sans le légendaire milieu de terrain Frank Lampard, qui avait rejoint le New York City FC avant d’être prêté à Man City.

Mais ils avaient une autre icône à laquelle faire appel, sous la forme de John Terry, qui a réussi à en attirer une sur les fans des Spurs.

Terry était pressé de récupérer le ballon après une rencontre avec Kane

Mais un fan est allé un peu trop loin en se rapprochant

Le capitaine des Blues est allé récupérer le ballon pour une remise en jeu lors de la défaite, et n’a pas pu le récupérer d’une section de fans des Spurs se moquant de lui.

Lorsque Terry a finalement récupéré le ballon, il a répondu en faisant semblant de lancer le ballon sur un fan, qui a tressailli en réaction.

Chelsea a manqué de perdants ce jour-là, mais a finalement remporté confortablement le titre quatre mois plus tard.

Terry a simulé le lancer contre le fan abusif

Laissant l’homme reculé sous le choc

La relation de Terry avec les fans des Spurs ne s’est pas améliorée non plus.

L’ancien directeur adjoint d’Aston Villa brandit un trophée invisible lorsqu’il était dans la pirogue en mai 2021 et adore traîner du côté nord de Londres.

