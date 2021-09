Un fan de Tyler Herro oublie hilarant de garer sa voiture à la signature d’autographes

in

Rencontrer votre athlète préféré est toujours une expérience plutôt cool, peu importe qui c’est.

Vous avez enfin l’occasion de dire à l’athlète à quel point vous l’appréciez, lui et son jeu, et à quel point vous l’encouragez. C’est toujours une chose assez cool et quelque chose dont il faut être excité.

Mais l’un des fans de Tyler Herro était un peu trop excité pour rencontrer le gardien du Miami Heat.

Herro s’est arrêté et a signé des autographes de fans, puis, tout à coup, quelqu’un a crié “gare ta voiture”. Il s’avère qu’un de ses fans est sorti de la voiture si vite qu’ils ont oublié de la mettre dans le parc.

Elle a poursuivi la voiture pour essayer de remonter mais elle était déjà en route.

Elle était tellement excitée de voir Tyler Herro qu’elle a oublié de garer sa voiture 🥴 (Via @kalliopetsarts5) pic.twitter.com/HhXrzBz2Hb – NBA Central (@TheNBACentral) 11 septembre 2021

OUF. C’est pas de chance, yo. Encore une fois, il est compréhensible d’être excité de rencontrer votre joueur préféré. Mais étant si excité que vous oubliez de garer votre voiture ? C’est un peu sauvage.

Heureusement, personne ne semble avoir été blessé et les dégâts ne semblent pas trop terribles. Mais j’espère que la prochaine fois, la personne se souviendra de, euh, se garer avant de s’arrêter.

