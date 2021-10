Un fan demande à Adele avec combien d’hommes elle a couché, et Internet répond

Pendant le live un fan a demandé au chanteur de 33 ans quel est votre « nombre de corps »; c’est-à-dire, combien de partenaires sexuels avez-vous eu. En lisant la question à haute voix, dans son accent londonien, Adele semblait bien sûr littéralement perplexe. ‘Qu’est-ce que ça veut dire?’ dit-il avec un visage qui ne peut être décrit que par cet emoji : 😐.

En même temps, Adele a eu la réaction la plus drôle et est devenue un mème qui peut être appliqué à n’importe quelle situation aléatoire. J’ai déjà vu la vidéo 25 fois et les fans aussi. « PAS QUELQU’UN DEMANDE À ADELE SON COMPTE CORPS LMAOOO », a déclaré un fan sur Twitter. C’est ainsi qu’Internet a réagi.

« Laquelle de vos salopes curieuses a demandé à Adele son décompte ? », a tweeté quelqu’un d’autre.