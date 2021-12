Un fan des Bears a crié l’épitaphe parfaite pour l’ère Matt Nagy

Matt Nagy est l’homme le plus au chômage de la NFL qui a toujours un emploi. Les Bears auraient dû licencier leur entraîneur-chef après Thanksgiving, mais lui ont plutôt permis de terminer l’année. Maintenant, les Bears ont une fiche de 4-10 et ont officiellement été éliminés des éliminatoires. Nagy sera licencié au plus tard à la fin de la saison.

La saison des Bears a atteint un autre creux dans une défaite de 17-9 contre les Vikings du Minnesota lors du Monday Night Football lors de la semaine 15. Bien que le quart des Vikings Kirk Cousins ​​ne passe que pour 87 verges, l’offensive de Chicago n’a pas pu en faire assez pour rester compétitive. C’est le genre de défaite qui a résumé tout le mandat de Nagy en tant qu’entraîneur-chef des Bears : l’équipe était indisciplinée, désorganisée et négligente avec le ballon.

Les habitants de Chicago ont réclamé que Nagy soit licencié toute la saison. Il y a eu des chants « Fire Nagy » lors des matchs des Bears, des Bulls et des matchs de football du lycée auxquels le fils de Nagy joue. À ce stade, Nagy perd son emploi est un verrou si froid que les fans des Bears doivent obtenir un peu plus créatif.

Alors que les arbitres examinaient une pièce à la fin du troisième quart-temps, un fan a pris la liberté de parler au nom de tout Chicago. Les microphones de la télévision ont capté une personne dans la foule en train de crier » « Après un examen plus approfondi, nous sommes nuls! »

Il n’y a pas eu de moment plus parfait pour les Bears cette saison. Les Bears ne sont pas seulement une mauvaise équipe de football en 2021, mais une mauvaise organisation qui doit être reconstruite à partir de zéro. Cela signifie licencier Nagy, bien sûr, mais cela devrait également signifier remplacer Ryan Pace en tant que directeur général et installer un nouveau patron au-dessus de lui.

Ce sera en fait la première saison perdante de Nagy à Chicago au cours de ses quatre années de travail, mais la flèche pointe vers le bas pour les Bears depuis une saison 2018 enchantée qui s’est terminée dans l’horreur du tristement célèbre double-doink. Depuis, les Bears coulent avec Nagy comme capitaine.

“Après un examen plus approfondi, nous sommes nuls!” est une épitaphe appropriée.