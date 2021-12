Un fan des Jaguars arrêté après être entré dans la zone des buts alors que James Robinson marque un touché

Qu’est-ce que les Jaguars de Jacksonville, le porteur de ballon James Robinson, et un fan trop zélé ont en commun ? Ils se sont tous deux précipités avec succès dans la zone des buts lors du match de dimanche contre les Texans de Houston.

Les Jaguars étaient menés par 11 au début du deuxième quart lorsque Trevor Lawrence a remis le ballon à Robinson qui a facilement couru le ballon pour un touché au premier but et au but.

JACKSONVILLE, FLORIDE – 19 DÉCEMBRE: Trevor Lawrence # 16 des Jacksonville Jaguars remet le ballon à James Robinson # 25 au cours du premier trimestre contre les Houston Texans au TIAA Bank Field le 19 décembre 2021 à Jacksonville, Floride. (Photo de Michael Reaves/.)

Dans le même temps, un fan de Jacksonville a réussi à entrer sur le terrain sans être détecté par les responsables de la sécurité et du jeu – et grand ouvert.

L’homme, portant un maillot de Lawrence et une perruque blonde, a finalement été arrêté par la sécurité. Selon l’Associated Press, il a été arrêté pour intrusion.

JACKSONVILLE, FL – 19 DÉCEMBRE : le porteur de ballon des Jaguars de Jacksonville James Robinson (25) célèbre un touché avec le tacle défensif des Jaguars de Jacksonville Malcom Bryan (90) tandis qu’un garde de sécurité s’attaque à un fan qui s’est précipité sur le terrain en arrière-plan pendant le match entre les Texans de Houston et les Jacksonville Jaguars le 19 décembre 2021 au TIAA Bank Field à Jacksonville, Floride. (Photo de David Rosenblum/Icon Sportswire via .)

Profitant des déboires d’entraîneur des Jaguars, les Texans ont mis fin à un dérapage de trois matchs avec une victoire de 30-16.

Le receveur des Houston Texans Brandin Cooks (13) passe devant le demi de coin des Jacksonville Jaguars Shaquill Griffin (26) pour un touché après une réception de 22 verges au cours de la première moitié d’un match de football de la NFL, dimanche 19 décembre 2021, à Jacksonville, Floride (AP Photo/Phelan M. Ebenhack)

Les Jaguars ont maintenant aidé cinq adversaires à mettre fin à des dérapages multi-matchs cette saison, dont quatre au cours des sept dernières semaines. Dimanche a marqué leur sixième défaite consécutive et leur 10e défaite consécutive contre un concurrent de l’AFC Sud.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.