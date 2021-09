Un fan des Lakers poursuit un policier du LAPD, vous m’avez tiré dans la tête avec une balle en caoutchouc

in

Un fan de LA Lakers poursuit un flic du LAPD … affirmant que l’officier lui a tiré dans la tête avec une balle en caoutchouc alors qu’il célébrait pacifiquement le championnat des Lakers l’année dernière, et maintenant il veut que l’officier paie.

Le fan, Kimberly Marroquin, a déposé une plainte civile jeudi en Californie … affirmant qu’elle célébrait pacifiquement et légalement le « navire contre le Miami Heat le 11 octobre 2020 … vers 21h15.

“Sans avertissement ni provocation”, lit-on dans le procès, l’officier “a tiré [Marroquin] dans la tête avec un projectile en caoutchouc moins mortel.”

Marroquin n’était “pas armé et n’a jamais constitué une menace”, selon le procès.

Elle s’en prend à un officier anonyme, le capitaine qu’elle prétend être responsable de la surveillance de la zone où elle célébrait et de la ville de Los Angeles.

En raison de la force excessive présumée, la plaignante affirme qu’elle “a souffert de douleurs et de souffrances intenses, d’angoisse mentale, d’humiliation et de détresse émotionnelle, et qu’elle a subi des pertes économiques” en raison de l’augmentation des factures médicales.

Le procès accuse également le LAPD de ne pas avoir formé correctement ses agents … ainsi que de refuser de punir les flics qui se trompent.

Marroquin demande des dommages-intérêts compensatoires et punitifs non spécifiés, des frais médicaux et des honoraires d’avocat. Le montant exact qu’elle recherche n’est pas clair.

Nous avons contacté le LAPD, qui nous a dit qu’il ne commentait pas les litiges en cours. Nous avons également tendu la main à la ville … jusqu’à présent, aucun mot en retour.