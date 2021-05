Un fan des Rangers “ a perdu la moitié d’une main ” après l’explosion d’un feu d’artifice alors que les célébrations du titre étaient qualifiées de “ honteuses ” par Nicola Sturgeon

Le Premier ministre Nicola Sturgeon a condamné le comportement “ honteux ” des fans des Rangers après s’être attaqués et avoir lancé des missiles sur des policiers alors qu’ils célébraient le premier trophée de la Premiership écossaise de leur équipe en une décennie.

Au moins trois officiers ont été blessés – l’un souffrant d’une grave blessure au visage – alors qu’ils tentaient de rassembler des rangs de fans indisciplinés dans le centre-ville de Glasgow samedi soir, et plus de 20 personnes ont été arrêtées jusqu’à présent.

Les fans des Rangers ont grimpé les portes à l’extérieur d’Ibrox alors que les célébrations du titre samedi battaient leur plein

Des milliers de personnes ont défié les avertissements COVID-19 contre les grands rassemblements et se sont massés à George Square pour célébrer les Rangers remportant leur premier titre de Premiership depuis 2011, déclenchant des feux d’artifice et des fusées éclairantes et buvant dans la rue.

Sturgeon a condamné les «scènes honteuses» et les chants sectaires parmi la foule, ajoutant: «Dire que je suis complètement dégoûté par les fans des Rangers qui ont saccagé la ville serait un euphémisme.»

Des milliers de fans des Rangers ont défié les restrictions du COVID-19 pour célébrer

Les Rangers ont remporté leur premier titre en une décennie alors que les fans envahissaient le centre-ville

Des images sur les médias sociaux ont montré des groupes de fans drapés de drapeaux qui s’attaquaient les uns les autres et lançaient des cônes de signalisation, des bornes en plastique et d’autres missiles sur des lignes de policiers en tenue anti-émeute.

Les images montraient George Square parsemé de centaines de bouteilles cassées, de sacs en plastique et de fusées éclairantes après que les foules aient été déplacées hors de la zone vers 21 heures.

Une source du département des accidents et des urgences a déclaré à l’agence de presse PA qu’un homme est arrivé à l’hôpital «manquant la moitié de sa main» après qu’un feu d’artifice qu’il tenait a explosé.

Sturgeon a frappé les fans des Rangers “ honteux ”

La police écossaise a qualifié le comportement de certains fans de «honteux».

Le surintendant principal Mark Sutherland, le commandant divisionnaire du Grand Glasgow, a déclaré dans un communiqué: «Nos officiers sont devenus le centre de l’attention de la foule avec des missiles et des fusées éclairantes lancés sur eux.

«Bien que la plupart des personnes présentes se soient dispersées, un certain nombre sont restées et ont confronté les policiers à la violence et à l’agression.

«Des missiles ont été lancés et des officiers ont été directement attaqués lorsque George Square et les environs ont été déblayés.»

Le chef de la police adjoint Will Kerr a déclaré sur Twitter que «de nombreuses autres arrestations suivront dans les semaines à venir».

Un certain nombre d’arrestations ont été effectuées et d’autres sont à venir, selon la police

Mme Sturgeon a déclaré sur Twitter: «En temps normal, la violence et le vandalisme, ainsi que les vils préjugés anti-catholiques qui étaient exposés, auraient été tout à fait inacceptables. Mais au milieu de la pandémie, dans une ville avec des cas en hausse, c’était aussi égoïste au-delà de toute croyance.

«Les gens à travers le pays qui vivent encore sous les restrictions les plus difficiles – incapables de voir leur famille ou d’assister à des mariages et des funérailles – sont à juste titre furieux des actions irresponsables d’une minorité voyous qui semblent se soucier peu des risques qu’ils posent aux autres.

Le secrétaire écossais à la Justice, Humza Yousaf, a déclaré dimanche qu’il était «honteux» que des officiers aient été soumis au «genre de brutalité que nous avons vu hier soir».

Il a tweeté: «Les incidents de violence, de désordre, d’anti-catholique et de toute autre haine feront l’objet d’un suivi.»

Les fans lancent des feux d’artifice et des fusées éclairantes au milieu des célébrations

Les Rangers ont battu Aberdeen 4-0 à Ibrox avant de récupérer l’argenterie de la Premiership écossaise. Les fans avaient été mis en garde contre un rassemblement pour célébrer en raison de l’augmentation des cas de Covid-19 à Glasgow.

Cependant, des milliers de supporters à l’extérieur d’Ibrox applaudissaient et scandaient lorsque les joueurs des Rangers arrivaient pour le coup d’envoi à 12h30, avant de marcher au cœur de la ville après le match.

Vendredi soir, de nombreux fans des Rangers ont allumé des fusées rouges simultanément le long de la rivière Clyde dans la ville alors qu’ils marquaient la fin de la saison.