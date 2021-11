Un fan des Sixers repousse le délit de fuite pour se plaindre de Ben Simmons lors d’un appel

Philadelphie, pour le meilleur ou pour le pire, fait partie de ces villes sportives où personne ne remettra en cause la passion de ses fans. Si une équipe de Philly gagne, la ville saute d’excitation. Si une équipe est en difficulté, elle est absolument misérable. Et les fans de Philly n’ont aucun problème à exprimer leurs frustrations envers des joueurs spécifiques.

C’est pourquoi un récent appel à Angelo Cataldi et à l’équipe du matin sur la radio WIP à Philadelphie pourrait être la chose la plus Philly Sports que nous ayons vue (ou entendue) depuis la vidéo « Unlike Agholor » de 2019.

Cet appelant, James, avait la saga de Ben Simmons qui pesait si lourdement sur son esprit qu’il a évité un délit de fuite apparent parce que Ben Simmons l’a davantage dérangé !

Angelo Cataldi et le reste de l’équipe matinale de @SportsRadioWIP ont été choqués par cet appelant vendredi. Histoire de @ russheltman11.https://t.co/x8VcfPgLFX pic.twitter.com/Apd2PEFALO

Les hôtes ont été stupéfaits lorsque James a dit « pas mal » et a insisté pour se plaindre de Simmons au lieu d’écrire un numéro de plaque d’immatriculation.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il voulait toujours se plaindre de Simmons après avoir été renversé par sa voiture, James a répondu :

« Il m’énerve plus que quelqu’un qui me frappe avec sa voiture et qui s’en va. »