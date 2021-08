in

Le touriste, uniquement connu sous le nom de M. Veacock, affirme avoir vu la créature mythique lorsqu’il a visité l’emblématique loch écossais le 30 juillet. Il a documenté sa visite sur le registre officiel des observations de monstres du Loch Ness et a même inclus un croquis de ce qu’il a repéré sur l’eau. .

M. Veacock, qui vit dans le nord-ouest de l’Angleterre, a déclaré que la créature qu’il avait vue dans le loch mesurait environ 18 pouces de haut et 10 à 12 pieds de long.

Dans un rapport écrit sur le site Web, il a déclaré: “M. Veacock en visite du nord-ouest de l’Angleterre était garé dans la dernière couche au nord du château, balayant le loch avec ses jumelles lorsqu’il a remarqué quelque chose aux deux tiers du loch.

“Il pensait à l’origine que c’était un pied de haut et quelque cinq pieds de long, mais plus tard, il a pu le comparer avec le guerrier jacobite alors qu’il passait dans la région.

“En tant que tel, il a déclaré que ce qu’il a observé était facilement la longueur de la main courante à l’arrière de ce bateau, ce qui l’a amené à réévaluer ce qu’il considérait comme près de deux pieds de haut et dix à douze pieds de long.

La dernière observation survient 11 jours seulement après l’enregistrement de la huitième “officielle” le 19 juillet.

Un père et sa fille de Chester ont affirmé avoir repéré quelque chose d’inhabituel à la surface du loch lors de vacances de randonnée, a indiqué le site Web.

Cela survient alors qu’un autre touriste anglais a annoncé le Loch Ness dans une étrange critique d’une étoile sur TripAdvisor après s’être plaint que le “monstre ne s’était pas présenté”.

Il a dit qu’il était “amèrement déçu” après “avoir attendu des heures” que la créature du folklore écossais fasse une apparition pendant leurs vacances.

Malgré de nombreuses observations au cours des siècles, des preuves concrètes du monstre – communément appelé Nessie – ne se sont pas encore matérialisées.

La science a tenté pendant des décennies de donner une explication rationnelle à la légende.

Une méthode, explorée lors du documentaire de Channel 5, «Drain the Oceans», pourrait résoudre le mystère.

Les chercheurs ont depuis longtemps comparé le grand lac Baïkal de Russie avec le Loch Ness, le premier étant l’hôte de plusieurs exploits naturels mystérieux, comme des anneaux géants à sa surface qui peuvent être vus de l’espace.

Sous la glace du Baïkal, les scientifiques ont découvert ce qu’ils ont décrit comme un environnement « en ébullition » : une énorme masse d’eau au fond du lac est en rotation constante, provoquée par des panaches d’air chaud provenant d’anciens volcans sur le lit du lac.

Les vents froids qui soufflent sur le lac refroidissent les couches supérieures de l’eau; ceux-ci coulent ensuite et des couches plus chaudes en dessous s’élèvent, créant d’immenses courants qui finissent par former de puissants tourbillons tourbillonnants.