Un fan du Tour de France s’est caché après avoir détruit la course avec une pancarte

Un accident du Tour de France a déclenché un incident international, provoquant une chasse au-delà des frontières pour une femme qui a brandi une pancarte et provoqué un énorme carambolage au cours du week-end.

L’incident lui-même est assez bizarre, mais cette histoire a pris tellement de rebondissements qu’il s’agit d’une version sportive moderne d’une histoire de DB Cooper. Que s’est-il passé? Que signifie « Allez OPI OMI » ? Et que se passe-t-il ensuite ?

Le crash

Une fan enthousiaste qui tenait des pancartes a causé un énorme naufrage lors de la première étape du Tour de France lorsqu’elle se tenait le long de la route tenant une grande pancarte en carton, essayant d’attirer l’attention des caméras de télévision. Tourné loin de la route, le fan n’a pas remarqué que la meute se dirigeait vers elle. Le cycliste allemand Tony Martin a frappé le panneau en premier, provoquant une réaction en chaîne qui a fait chuter un total de neuf coureurs.

L’incident a fait plusieurs blessés graves. Un cycliste, Jasha Sütterlin, a été exclu du reste du tour après avoir souffert d’un gros hématome. Les fans qui se rapprochent trop de l’action sont un incontournable du Tour depuis des années, mais les organisateurs n’avaient jamais rien vu de tel auparavant.

“Cela ressemblait à une zone de guerre”, a déclaré un responsable à L’Equip interrogé sur l’accident.

La chasse est lancée …

Immédiatement après l’accident, une chasse a commencé pour trouver le ventilateur. Le Tour de France a annoncé son intention de poursuivre le fan pour avoir causé l’accident, ce qui a entraîné une perte de revenus pour l’événement. “Nous poursuivons en justice cette femme qui s’est si mal comportée”, a déclaré à l’Agence France-Presse Pierre-Yves Thouault, directeur adjoint du Tour de France.

La partie difficile était de trouver un fan au hasard, et les pistes étaient minces. Certains pensaient qu’il pourrait y avoir des indices dans son signe, “Allez OPI OMI”, un mélange de français et d’allemand qui se traduisait par “Allez grand-père grand-mère”. La spéculation était que la femme était une ressortissante allemande et qu’elle aurait peut-être fui le pays après avoir entendu parler des projets de la tournée d’intenter une action en justice.

C’est maintenant la théorie qui prévaut, et la croyance est qu’elle a quitté la France sur un vol à destination de l’Allemagne.

Que se passe-t-il maintenant ?

Il n’y a aucun signe que la tournée recule devant un éventuel procès, et la chasse est maintenant lancée pour trouver le fan en Allemagne. On ne sait pas si les autorités allemandes sont prêtes à aider à la chasse, bien que ce soit une question compliquée étant donné que plusieurs athlètes allemands ont été blessés dans l’accident – ​​ce qui pourrait conduire à une plus grande coopération de la part des autorités.

On ne sait toujours pas qui est le fan, mais la réponse a été extrêmement dure. Oui, c’était une décision extrêmement stupide de monter sur le parcours et de brandir une pancarte, mais rien n’indique que cela a été fait par malveillance. Les fans qui se rapprochent trop de la course font partie de l’ADN du Tour de France depuis des décennies, il semble donc que ce fan soit utilisé pour donner l’exemple à ceux du futur.