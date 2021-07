Un fan émotionnel d’Arsenal partage un message puissant sur la santé mentale lors d’un appel talkSPORT pour la défense de Simone Biles après le retrait des Jeux olympiques de Tokyo

in

Il y a eu un appel émotionnel de Dave le fan d’Arsenal alors qu’il suppliait les personnes souffrant de problèmes de santé mentale de s’exprimer après le retrait de Simone Biles des événements des Jeux olympiques de Tokyo.

La gymnaste américaine s’est récemment retirée de la finale par équipe féminine et de la finale du concours multiple individuel pour donner la priorité à son bien-être mental.

Biles a reçu de nombreux éloges pour s’être ouvert sur sa santé mentale

Biles, qui a atteint les cinq finales individuelles à Tokyo, a été inondé du soutien de membres de l’équipe olympique américaine, de collègues athlètes et de sportifs en général, dont le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba.

Piers Morgan a été fortement critiqué pour ses remarques controversées sur le retrait du quadruple médaillé d’or olympique sur Twitter, le présentateur ayant depuis renforcé son point de vue sur le sujet dans une chronique de journal.

Et Dave the Gooner a appelé talkSPORT pour féliciter notre couverture du sujet, tout en discutant franchement de sa propre bataille pour la santé mentale avec Natalie Sawyer et Trevor Sinclair.

Les « problèmes de santé mentale » sont-ils désormais l’excuse incontournable pour toute mauvaise performance dans le sport d’élite ? Quelle blague.

Admettez simplement que vous avez mal fait, que vous avez fait des erreurs et que vous vous efforcerez de faire mieux la prochaine fois.

Les enfants ont besoin de modèles forts, pas de ces bêtises. – Piers Morgan (@piersmorgan) 27 juillet 2021

« C’est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. J’ai été médicalement retiré du travail en raison de problèmes de santé mentale », a-t-il révélé.

« J’étais pompier et il y a beaucoup d’idées fausses sur ce sujet. Je n’ai pas lu ce que Piers Morgan a à dire et pour être honnête avec vous, ce que Piers Morgan ou toute autre personne critique n’a pas d’importance.

« Ce que j’aimerais dire à Simone, c’est que je ne la connais pas, et je ne la connaîtrai jamais, mais quiconque se débat n’a pas d’importance ce que les autres vous disent de façon critique.

«C’est un combat personnel et le mien vient de se produire; Je n’avais aucune idée de ce qui se passait.

Un moment de force indéniable de @simone_biles. Nous nous concentrons toujours sur l’aspect physique de la santé, mais l’aspect mental est tout aussi important. Lorsque vous prenez soin des deux, vous vous épanouirez dans la vie ! ❤️🤍💙#SimoneBiles CHÈVRE 🐐 – Paul Pogba (@paulpogba) 28 juillet 2021

« Je n’ai pas bien dormi pendant deux semaines et je suis entré dans une psychose. Ce que je veux dire aux gens, c’est qu’il ne s’agit pas d’argent, les gens comme les athlètes et les sportifs se laissent entraîner.

« Votre corps et votre cerveau ne connaissent pas votre statut. Ce que je crois qui s’est passé avec cette enfant, c’est qu’elle est une telle fille d’affiche pour les Américains.

«C’est un contrat massivement commercial, alors on a probablement dit à ce gamin que vous ne pouvez pas le faire parce que vous êtes le seul – vous êtes le plus grand athlète que nous ayons à proposer.

« Le problème, c’est son cerveau et son bien-être mental ne sait pas qu’elle est ça. Je veux crier ceci à tout le monde car c’est une chose assez émouvante pour moi.

« Vous devez parler et obtenir la bonne aide des bonnes personnes. Il y a des centaines et des milliers de personnes là-bas.

“Je n’aurais jamais pensé que cela m’arriverait, mais j’ai un soutien incroyable de ma femme, de mes enfants et du NHS.”

La jeune femme de 24 ans a déclaré qu’elle avait dû se retirer des événements susmentionnés pour se concentrer sur sa santé mentale.

Un Dave ému a poursuivi: «Je me fiche vraiment du côté critique de cela. Je suis un homme et je ne savais pas ce qui se passait.

« La dernière chose qui vous importe, c’est de vous rendre au travail ou de la taille de votre maison, de la taille de votre voiture et de l’argent que vous avez en banque.

« Vous avez l’impression que le monde tourne autour de vous et que vous n’y participez pas. J’ai essayé de me suicider et je ne veux voir personne d’autre faire ça.

« Si je parle aujourd’hui signifie qu’une personne prend le téléphone aujourd’hui pour les Samaritains, il y a beaucoup d’aide là-bas, alors c’est formidable.

« Tout le monde doit comprendre que ce problème est réel. Ce gamin n’invente pas ça. Elle serait la meilleure compétitrice et la meilleure gymnaste que le monde ait jamais vue.

« Tu penses qu’elle invente ça ? Quelle chose ridicule à dire en termes de critique de cette dame.

« C’est tout ce qu’elle est. Elle a 24 ans. Tu penses qu’elle a décidé tout d’un coup que je suis malade pour m’en sortir ? Ne soyez pas ridicule.

« J’apprécie vraiment que vous [talkSPORT] le diffuser et tous les autres médias devraient le faire aussi.

“Les pompiers, la police métropolitaine, l’armée, vous devez tous réaliser que nous sommes des milliers à souffrir et vous devez lever la main et dire que nous sommes ici.”

parlerSPORT

Sinclair dit que Biles avait raison de s’exprimer

Pendant ce temps, l’ancien ailier de Manchester City Sinclair – visiblement ému par l’appel – a rendu hommage à Biles pour avoir parlé de ses luttes actuelles.

« Simone est sortie et a dit qu’elle se débattait. Je pense que nous devons vraiment applaudir cela », a fait remarquer Sinclair.

«Elle aura l’impression de laisser tomber ses coéquipiers, ses entraîneurs, sa famille, ses amis, mais si vous ne sortez pas et soyez honnête lorsque vous vous sentez comme ça, vous vous laissez tomber.

“Vous vous mettez dans une position vulnérable, et pour moi, elle a fait ce qu’il fallait comme si elle ne se sentait pas bien, elle doit sortir et le dire pour qu’elle puisse obtenir l’aide et le soutien dont elle a besoin pour retourner là où elle doit être.”

Si vous rencontrez des difficultés en ce moment, vous pouvez appeler la ligne d’assistance CALM de manière anonyme entre 17h00 et minuit 365 jours par an au 0800 58 58 58 ou parler via leur chat en ligne.

Les Samaritains sont également là pour aider le 116 113.