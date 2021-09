Un fan mécontent fait planter une voiture dans un club où POD et de cendres à nouveau se produisent: photos, vidéo

Deux personnes ont été arrêtées plus tôt cette semaine après avoir percuté une voiture dans un club de Birmingham, en Alabama, où COSSE, DES CENDRES AU NOUVEAU et TOUTES LES BONNES CHOSES étaient performants.

Selon le Service de police de Birmingham, les suspects auraient conduit leur voiture dans le bar Zydeco peu avant 22h30 mardi 21 septembre. Après l’accident, les suspects ont pris la fuite avant d’être placés en garde à vue. Plusieurs personnes au bar ont déclaré que le chauffeur avait été expulsé de la salle plus tôt dans la nuit. Une personne a été légèrement blessée.

DES CENDRES AU NOUVEAU chanteur Matt Brandyberry a ensuite partagé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle il expliquait les circonstances qui ont conduit à l’accident. Il a déclaré: “Apparemment, ce qui s’est passé, c’est que ce mec a été expulsé de notre émission ce soir. Et je suppose qu’il s’est fâché contre le garde de sécurité pour avoir fait ça. Je suppose qu’ils se sont battus et, d’après ce que j’entends, quelqu’un a sorti une arme – la sécurité a sorti une arme ou quelque chose comme ça – et ils se sont battus. Et puis ce mec est parti… Je suppose que ce qui s’est passé après son départ, il est revenu avec sa voiture et il a essayé de diriger la sécurité garde là-bas. … Ce mec a foncé avec sa putain de voiture dans le bar, dans le club. … Je suppose qu’il a dû frapper le garde de sécurité, mais le garde de sécurité a l’air d’aller bien ; il saigne, mais il a l’air d’aller bien. Mais le mec qui conduit la voiture est mutilé. Le mec est, comme, tout foiré. “

COSSELa tournée américaine de 38 villes a débuté le mois dernier. Le groupe célèbre le 20e anniversaire de son album phare multi-platine “Satellite”, qui a engendré les hits “Vivant” et “Jeunesse d’une nation”, a obtenu un Grammy nomination et a obtenu amplement MTV diffusion.

Photo gracieuseté de Service de police de Birmingham



Mec a essayé de tuer la sécurité avec sa voiture lors d’un spectacle @FromAshestoNew ! Birmingham, Alabama va dur! pic.twitter.com/zE1Bj4SA1K – Alexander Myers (@_FreshCakes) 22 septembre 2021

Il y a une voiture dans le bar Publié par Tony Filipic le mardi 21 septembre 2021

Si vous avez entendu parler de ce qui s’est passé à Zydeco, je suis en sécurité. J’étais là pour aider à diriger le spectacle POD. J’étais probablement sur… Publié par Blaythe Steuer le mercredi 22 septembre 2021

Mots clés:

cosse

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).