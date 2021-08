Un fan mord tristement la poussière dans la dernière ligne droite contre ‘The Freeze’

Le gel frappe à nouveau !

Cela fait un certain temps que nous n’avons pas vu une finition dramatique et réaliste de “Beat The Freeze” à Truist Park. Si vous l’avez oublié, “Beat The Freeze” est la promotion de mi-manche des Braves d’Atlanta dans laquelle un fan court contre un sprinter en spandex – The Freeze – d’un pôle à un pôle avec une longueur d’avance.

Lundi, ce fan des Braves a failli faire battre The Freeze à droite. Après un bon départ, The Freeze gagnait du terrain rapidement mais il semblait que le fan allait franchir la ligne d’arrivée avant lui. Et puis, le désastre a frappé, et le fan des Braves est tombé à quelques mètres de la ligne d’arrivée alors que The Freeze l’a dépassé pour la victoire.

Il… pouvait… aller… tout… le… chemin… oh non. pic.twitter.com/nFucS4tvSG – MLB (@MLB) 24 août 2021

C’est une façon dévastatrice de perdre une course ! Après avoir vu la lumière du jour au bout du tunnel avec une victoire en vue, s’effondrer comme ça est juste déchirant.

Mais pour faire bonne mesure, voici un autre angle de ce fan des Braves qui le renforce.

Le ventilateur mord la poussière en essayant de battre le gel. pic.twitter.com/Vk1lJJ52xi – GIF de la Ligue majeure (@MajorLeagueGIFs) 24 août 2021

Et bien sûr, voici les commentaires d’après-course de The Freeze via son Twitter.

BRLURE AU CONGÉLATEUR https://t.co/ZeB8F9myFh – Le gel (@BeatTheFreeze) 24 août 2021

Ouais, je ne sais pas comment tu en reviens si tu es ce fan des Braves. Bon travail, bon effort quand même !

