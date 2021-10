Un fan repère un défaut majeur du tournage de la saison 3

Vous avez des explications à faire.

Après presque deux ans d’attente, Penn badge est de retour en tant que tueur en série signature de Netflix, Joe Goldberg, sur You. Sorti le 15 octobre, le thriller à succès reprend à peu près là où les fans ont laissé Goldberg and co. en 2019 – juste au moment où il est sur le point de devenir papa.

Marié à la tout aussi meurtrière Love Quinn (Victoria Pedretti), Joe s’est installé de manière précaire dans la vie de banlieue avec leur petit garçon, mais comme on dit, les vieilles habitudes ont la vie dure, et il a jeté son dévolu sur la femme d’à côté.

Bien que nous vous laissions le soin de découvrir ce qui se passe à partir de là, un fan a signalé une erreur possible à l’attention du fandom You. L’utilisateur de TikTok @annabelleryan a remarqué la photo de contact de Joe alors que Love lui envoyait un texto et tout ce que nous pouvons dire est : Joe, est-ce vraiment toi ?

D’un coup d’œil rapide, la photo pourrait passer pour l’un des acteurs, mais en zoomant, il semble qu’il s’agisse plutôt d’une pose semblable. Euh, Netflix, quelqu’un peut-il peser ?