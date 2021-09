Un fan rôde habillé en Michael Myers et se fait arrêter

L’un des films d’horreur les plus célèbres qui nous a tenus en haleine à chaque fois que nous les voyons est celui de Halloween, où nous avons rencontré Michael Myers, le célèbre homme masqué.

A cette occasion, il est très possible qu’un de ses fans s’ennuie et se lamente pour toutes les fêtes d’Halloween qui ont été perdues à cause de la situation mondiale, alors il a décidé de sortir habillé en michael myers au une plage faire un petite blague aux habitants de votre communauté.

C’est ainsi qu’il traînait sur une plage à Galveston déguisé de la masqué le personnage principal du saga de la terreur Halloween.

Il s’appelle Mark Metzger et c’est un avocat qui a reçu plusieurs signalements de voisins ce lundi 13 septembre, alors qu’il flânait sur cette plage tenant un « couteau sanglant », comme le rapportent les médias locaux.

Après que la police eut reçu des appels à ce sujet, deux policiers se sont rendus sur la plage et ont expulsé l’homme, les citant pour trouble à l’ordre public, bien qu’il ait bien sûr été relâché car c’était inoffensif et ce n’était qu’une blague.

L’avocat est aussi un cycliste et bien sûr un fan d’Halloween et de films d’horreur, alors il fait parfois ce type de blague et à ce moment-là il a décidé que la plage serait un excellent endroit pour être vide à cause de l’ouragan Nicholas.

Pour sa part, Mark a partagé cette blague via son compte Facebook et j’assure qu’il la répéterait peu importe qu’ils l’aient arrêté si cela donne aux gens une énergie positive et un peu d’humour, il le referait.

Il y a une vidéo très terrifiante du moment qui semble être tirée d’un des mêmes films d’Halloween, ce qui lui a coûté une amende et bien sûr un appel à l’attention des autorités de sa localité.

